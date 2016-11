Aus für einstige Nobel-Herberge

Das frühere Hotel "Hohenzollern" an der Bahnhofstraße wird abgerissen. Mit ihm verschwindet ein Stück Stadtgeschichte.

Von Bernd Appel

erschienen am 15.11.2016



Falkenstein. Als Kind saß der heutige Falkensteiner Stadtchronist Günter Pfau (78) oft auf der großen Freitreppe des Gebäudes Bahnhofstraße 22/24, als Jugendlicher ging er mit dem Vater sogar einmal in die dort befindliche Bierkneipe: "Da kehrten die Spediteure und Kutscher ein." Die Visite habe kein gutes Ende genommen, deutet er an.

Da war das frühere Hotel "Hohenzollern" schon kein Hotel mehr: Nach dem Krieg wurde Wohnraum dringend gebraucht, alle Zimmer waren mit Flüchtlingen belegt. "Die kamen von überall her - aus Dresden ebenso wie aus Ostpreußen, Schlesien, Ungarn", so Pfau.

An die ruhmreiche Historie des Gebäudes erinnerte bald kaum noch etwas. Nach der Wende leerten sich die Wohnungen, 2005 zog einer der letzten Mieter aus, der noch heute von den ausgeklügelten Heißluft-Kachelöfen und vom schönen Umfeld mit den vielen Bäumen schwärmt, aber lieber anonym bleiben möchte. Es seien mit die schönsten Wohnungen in ganz Falkenstein gewesen. Die meisten Bäume seien längst verschwunden, wohl dem Tausalz zum Opfer gefallen. Und auch die Tage des alten Hauses sind gezählt: Der Abriss hat begonnen. Für 83.000 Euro hat der Stadtrat den Auftrag an die Lengenfelder Recycling- und Abbruch GmbH vergeben.

Laut Stadtchronist Pfau wurde das Bahnhofsrestaurant und Hotel "Hohenzollern" 1906 eröffnet, die Anzeige von damals liest er vor. Von einem "Haus 1. Ranges" ist die Rede, mit Zentralheizung, elektrischem Licht, Bädern und - man höre und staune - einem rauchfreien Speisesaal. "Es war das vornehmste Hotel in der Stadt, und die Bahnhofstraße war damals die lebhafteste Straße", sagt Pfau. Letzteres sei noch lange so gewesen: "Hier waren immer massenhaft Leute unterwegs, schon wegen der Falgard." Heute rollt hier nur noch der Verkehr. "Es ist schade um dieses prächtige Haus", meint Günter Pfau.

Das sieht man im Rathaus nicht anders - doch für eine Erhaltung sei es längst zu spät. Als Stadt habe man sich lange darum bemüht, das marode Gebäude von einem privaten Eigentümer zu erwerben, sagt Hauptamtsleiterin Kerstin Leonhardt. "Das die Eigentümer sich nicht kümmern, ist ein Problem, das wir leider mit vielen alten Häusern in Falkenstein haben." Schließlich konnte die Kommune das zunehmend verfallende Haus für 11.000 Euro plus Nebenkosten erwerben. Nun soll es im Zuge einer kompletten Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes weichen. Eine Park- und Grünanlage ist hier geplant, über die Gestaltung muss der Stadtrat noch befinden. Eine Planstudie gibt es bereits, sie orientiert sich am Vorbild von Plätzen aus der Gründerzeit.