Bagger versinkt im Schnee und kippt um

erschienen am 24.01.2017



Der weiche Pulverschnee ist gestern einem Bagger in Eich zum Verhängnis geworden. Das über 20 Tonnen schwere Gefährt war auf einem Weg neben der Staatsstraße 299 in Richtung Rodewischer Straße zu einer Baustelle unterwegs gewesen. "Der Bagger stand zufällig, als der Fahrer merkte, dass das Fahrzeug umkippte. Zum Glück ist dem Fahrer nichts passiert", sagte Karl-Heinz Schädlich vom Treuener Baumaschinenverleih Biv, der die Baumaschine an eine Firma ausgeliehen hatte. Durch den Winterdienst waren die Markierungen verrutscht, sodass das Fahrzeug auf den weichen Schnee geriet. Der Baumaschinenverleih organisierte daraufhin in Plauen einen Kran, der dem Bagger wieder auf die Räder half. "Die Firma Klug mit ihren großen Kränen ist für solche Arbeiten prädestiniert", so Schädlich.