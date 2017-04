Bei Rodungen letzten Zeugen freigelegt

Wer die Lengenfelder Straße in Rodewisch entlang fährt, dem fällt er neuerdings sofort auf: ein Essenstumpf. Er ist der letzte Rest einer Industrie-Ära, deren Anfang im Mittelalter lag.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 20.04.2017



Rodewisch. Verwittert, in rotem Backstein steht er da: der Essenstumpf unweit des Hellwegbaumarktes zwischen Lengenfelder Straße und Göltzsch in Rodewisch. Wie lange die wilden Birkensetzlinge an seinem oberen Rand noch brauchen, bis sie die Mauer sprengen - wer weiß. Das Überbleibsel steht schon lange dort, aber seit kurzem fällt es neu ins Auge. Der Grund: Der Streifen zwischen Kreisverkehr und Seidelbäcker wurde vom Grünzeug befreit. "Etwa 30 bis 35 Bäume wurden gefällt, dazu jede Menge Gestrüpp entfernt", so Pia Heckel vom Rodewischer Bauamt. Heckel spricht von Baufeldfreimachung, denn die Ufermauern der Göltzsch zwischen Lengenfelder Straße und Uferstraße werden neu gebaut.

"Der Essenstumpf muss stehen bleiben", so Pia Heckel weiter. Weil er ein Denkmal ist. Ortschronist Siegfried Walther: "Er ist der letzte Rest des einst einzigen privilegierten Messingwerkes von Kursachsen." Der 87-Jährige betreibt in der vierten Generation lokale Geschichtsforschung. Und in Aufzeichnungen, die von seinem Vater stammen, steht: "Am 27. Mai 1603 erhielt Peter Ficker die bedeutungsvolle Erlaubnis, seinen Eisenhammer in ein Messingwerk, das erste und einzige (...) im großen Kursachsen, umzuwandeln (...)."

Siegfried Walther weiß, dass für dieses Privileg sogar ein anderes Messingwerk in Freiberg schließen musste. Laut dem Lokalforscher entstand der ursprüngliche Eisenhammer im Mittelalter, noch bevor Hans Edler von der Planitz im 16. Jahrhundert an der Göltzsch herrschte. Als dieser das Werk an besagten Peter Ficker verpachtete, befand es sich dort, wo heute der Hellwegmarkt steht (Zeichnung rechts oben). "Die Gegend, die früher Niederauerbach hieß, ist kulturhistorisch sehr alt", so Walther. Der Grund: Dort kreuzten sich einst zwei mittelalterliche überregionale Handelswege und eine der ältesten Straßen Rodewischs - die Uferstraße.

Der Essenstumpf gehörte zu einem Erweiterungsbau auf der Göltzschseite (Foto links unten), dessen Baujahr Siegfried Walther nicht kennt. Fakt ist, dass die Messingbrennhütte die Inflation von 1923 nicht überlebte. Mit einer Belegschaft von rund 500 Mann wurde sie im Juli 1924 stillgelegt. Eine Aufnahme aus der Zeit kurz nach 1900 (Foto rechts unten) zeigt den Blick von der Göltzsch aus auf die beiden Essen des Stammwerkes und seines Erweiterungsbaues.

Der Essenstumpf ist also das letzte Relikt einer über 500-jährigen Industrie-Ära. Laut Walther wurde der Erweiterungsbau 1934 abgerissen. Früher habe sich an dem Schornsteinüberbleibsel noch ein gusseisernes Wappen von Niederauerbach sowie die erhalten gebliebene Grabsteinplatte von Peter Ficker befunden. Diese Relikte werden seither im Rodewischer Stadtmuseum aufbewahrt, so der Ortschronist.