Betrunkener Kutscher wird zwei Mal von Polizei angehalten

erschienen am 10.05.2017



Auerbach. Ein Kutscher aus Lengenfeld ist am Dienstag zwei Mal betrunken von der Polizei erwischt worden. Am Nachmittag hatte er die Zügel seines Pferdewagens nicht mehr so fest im Griff und wurde von der Polizei am Weiterfahren gehindert. Ein Test ergab 2,5 Promille. Vier Stunden später hielten die Beamten den Kutscher auf der B 169 in Auerbach wieder an. Diesmal ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,84 Promille. Der 54-Jährige musste sich zum zweiten Mal einer Blutentnahme unterziehen. Sein Gespann wurde von einem anderen Kutscher sicher nach Hause gebracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. (fp)