Bruderkrieg um "Ellefelder Hof"

Das Kapitel Notunterkunft in Ellefeld endet vor Gericht: Rodny und André Scherzer, die das ehemalige Hotel vor einem Jahr an den Vogtlandkreis vermieteten, sind heillos zerstritten. Vorwürfe gibt es zu Brandschutz und Hygiene.

Von Bernd Appel

erschienen am 29.11.2016



Ellefeld. Vor einem Jahr stellten sich die Brüder Rodny (49) und André Scherzer (46) im Ellefelder Feuerwehrdepot als neue Eigentümer des "Ellefelder Hofes" gemeinsam den Fragen der Bürger zur geplanten Asyl-Notunterkunft, warben Seite an Seite um Verständnis. Doch inzwischen ist das Tischtuch zwischen den Männern aus Baden-Württemberg zerschnitten: Sie erheben gegenseitig schwere Vorwürfe und streiten um das Eigentumsrecht am früheren Hotel. Die dortige Asyl-Notunterkunft wird bis Jahresende komplett aufgelöst - es ist die letzte ihrer Art im Vogtland. Zum Hintergrund des Bruder-Zwists gibt es verschiedene Versionen.

Laut Rodny Scherzer ist die BN Verwaltungs UG aus Heidelberg Eigentümer des "Ellefelder Hofes". André Scherzer sagt dagegen, das Haus gehöre der Green Power GmbH & Co. KG aus dem thüringischen Daßlitz. Das Landratsamt versucht, sich herauszuhalten: "Es ist richtig, dass sich derzeit mehrere Beteiligte vor Gericht darum streiten, wer ein Recht zum Besitz bzw. Mitbesitz am Ellefelder Hof hat", teilt Asylkoordinator Volker Neef mit. "Da diese Fragen Gegenstand eines laufenden Gerichtsverfahrens sind, möchten wir uns derzeit nicht dazu äußern."

Allerdings zahlt der Vogtlandkreis nach übereinstimmenden Angaben beider Brüder Pacht an die BN Verwaltungs UG, mit der Rodny Scherzer verbunden ist. 30.000 Euro sollen monatlich fließen - der Kreis verweigert die Auskunft, weil es sich "um einen privatrechtlichen Vertrag" handele.

Die BN steht inzwischen im Grundbuch, allerdings hat die Green Power auch laut Rodny Scherzer ein "mittelbares Mitbesitz-Recht" gerichtlich zugesprochen bekommen: Deshalb könne er das gegen seinen Bruder André ausgesprochene Hausverbot noch nicht durchsetzen, eine entsprechende Räumungsklage laufe. Derzeit gehen beide Brüder mehr oder weniger häufig im "Ellefelder Hof" ein und aus, bei Treffen mit Bürgermeister, Landratsamt, Helfern und Diakonie waren mal der eine, mal der andere, mal beide Scherzers zugegen.

André Scherzer, der in Ellefeld nach seinen Angaben nun "ehrenamtlich" im Einsatz ist, prangert eine Reihe vermeintlicher Missstände im Objekt an. So entsprächen die Feuerlöscher nicht den Vorgaben des Brandschutzkonzepts, die Hygiene sei mangelhaft und auch eine dringend notwendige Dachreparatur lasse auf sich warten - eine Diakonie-Mitarbeiterin sei sogar fast von einem herabstürzenden Dachziegel erschlagen worden. Das Landratsamt äußert sich auf Anfrage nicht konkret zu den Feuerlöschern, allerdings seien "die vorgeschriebenen brandschutztechnischen Maßnahmen" etwa in Sachen Rauchmelder und Rettungswegebeleuchtung eingehalten. Eine Grundreinigung Ende Oktober/Anfang November erfolgt. Und in Sachen Dach stimmten die Vorwürfe nicht: Die Reparaturen hätten stattgefunden.

Mehrere Gerichtsverfahren sind rund um den "Ellefelder Hof" anhängig. Erst nach ihrem Abschluss entscheidet sich, wie es mit dem ab Jahresende wieder leer stehenden Komplex weitergeht. Eine Umnutzung werde jedenfalls schwierig und teuer, glaubt Ellefelds Bürgermeister Jörg Kerber. Der Abriss eines solchen ortsprägenden Gebäudes wäre zwar bedauerlich, aber vor der Nutzung als Notunterkunft sei er bereits im Gespräch gewesen. "Wichtig ist erst mal, dass vom Objekt keine Gefahr mehr ausgeht", sagt Kerber.