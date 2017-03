Bürgerbusse gehen auf Achse: Noch werden 15 Fahrer gesucht

Drei Kleinbusse sollen ab nächste Woche den Nahverkehr in Adorf, Bad Elster und Lengenfeld verbessern. Gesteuert werden sie von Ehrenamtlichen.

Von Bernd Appel

erschienen am 02.03.2017



Auerbach. Den wichtigsten Kritikpunkt sprach Landrat Rolf Keil (CDU) gestern bei der offiziellen Übergabe der Bürgerbusse in Auerbach gleich selbst an: Warum werden die Bürgerbusse von Ehrenamtlichen gefahren? Können die Linien nicht regulär betrieben werden? Das gehe eben nicht, meint der Landrat: "Wir schließen mit dem Bürgerbus Lücken, die sich sonst nicht schließen lassen. Und die Verkehrsunternehmen werden eingebunden in das Projekt."

Tatsächlich haben die Plauener Omnibus Betrieb GmbH und die Reichenbacher Verkehrsbetrieb Gerlach GmbH die drei Kleinbusse für jeweils 90.000 Euro angeschafft, gestern wurden sie an den Verein Bürgerbus Vogtland übergeben. Dieser organisiert den Verkehr der umgebauten Mercedes Sprinter mit Plätzen für maximal acht Passagiere in Adorf, Bad Elster und Lengenfeld. Keil zog einen Vergleich mit dem Thema Sport: Einerseits gebe es die professionellen Fitness-Studios, andererseits die Sportvereine mit ihren Ehrenamtlichen - beides diene der Gesundheit. Allerdings hinkt der Vergleich, denn im Bürgerbus müssen die Passagiere ebenso bezahlen wie im regulären Öffentlichen Personen-Nahverkehr.

Nächste Woche starten die Bürgerbusse in Adorf, Bad Elster und Lengenfeld durch. Insgesamt machen 15 Fahrer gegen eine "geringe Aufwandsentschädigung" mit, fast alle sind Ruheständler. Aber auch ein Student habe sich gemeldet, sagte Olaf Schlott, Vorsitzender des Bürgerbus-Vereins und Bürgermeister von Bad Elster (Unabhängige Bürgerschaft). "Wir suchen händeringend Fahrer, 30 müssten es eigentlich sein."

In Bad Elster sollen die Bürgerbusse unter anderem wieder den Bahnhof an die Stadt anbinden, die man momentan laut Schlott nur per Taxi oder eben mit einem rund drei Kilometer langen Fußmarsch erreicht. Ansonsten geht es vor allem darum, dass schlecht erreichbare Ortsteile wieder besser mit den jeweiligen Stadtzentren verknüpft werden. "Bei uns sind es sieben Ortsteile und rund 50 Quadratkilometer Fläche", verdeutlichte Lengenfelds Stadtoberhaupt Volker Bachmann (Pro Lengenfeld). Er ist im Bürgerbus-Verein zugleich für die Kasse zuständig. Diese wird zunächst mit 30.000 Euro befüllt: 5000 Euro von jeder der drei beteiligten Kommunen, je 5000 Euro pro Bus vom Verkehrsverbund Vogtland.

Thorsten Müller, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Vogtland, sprach von einem "großen Tag für das Vogtland" und erinnerte an die langjährigen Bemühungen, bevor das Projekt nun endlich in die Tat umgesetzt werden kann. Wegen diverser Hürden, unter anderem beim Versicherungsschutz, musste das Pilotprojekt im Januar 2016 noch einmal komplett von vorn gestartet werden.

Angesprochen wurde beim Übergabe-Termin auch das Thema Autonomes Fahren. Landrat Keil ermunterte die Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas (CDU), sich in Berlin für die Förderung derartiger fahrerloser Projekte im Vogtland stark zu machen, was diese versprach.

Koordinator der Lengenfelder Bürgerbus-Fahrer ist Manfred Schädlich (67) aus Reumtengrün, der sich schon lange ehrenamtlich engagiert: Er war Schöffe, erster Friedensrichter in Auerbach und Mitglied der Sächsischen Sicherheitswacht. "Das hätte ich gern weitergemacht, durfte aber aus Altersgründen nicht mehr", berichtet er. Nun fährt er eben Bus: "Es ist eine neue Herausforderung." Etliche potenzielle Mitstreiter sind abgesprungen: Von zunächst zehn gemeldeten Fahrern gehen nur fünf an den Start.