Chefs locken ihre Mitarbeiter mit Gesundheitskursen

Jährlich sieben Euro müssen Krankenkassen seit einem Jahr pro Versicherten für Gesundheitsförderung ausgeben. Davon können auch Firmen profitieren - wenn sie das Potenzial zu nutzen wissen. Hilfe dabei bietet ein Team von Beratern in Plauen.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 22.02.2017



Theuma/Plauen. Drei Mal hat Geschäftsführer Lutz Kreul die Mitarbeiter seiner Firma Thermtech in Theuma befragt, was an ihren Arbeitsbedingungen beziehungsweise ihrem Arbeitsumfeld verbesserungswürdig wäre. 2007 beim ersten Mal kamen 67 Antworten zurück. Fünf Jahre später, beim zweiten Mal, umfasste der Rücklauf 25 Vorschläge. Und beim dritten Mal im vergangenen Jahr lautete das Ergebnis: zwei Antworten. Ergo: "Wir haben nahezu alles umgesetzt, was notwendig war", so Kreul.

Damit ist Kreul einer der Besten in Sachen betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz im Vogtland. So lautet zumindest die Einschätzung von Florian Meißner, dem Geschäftsführer der Regionalen Servicestelle betriebliche Gesundheit (RSBG) in Plauen. Die RSBG ist eine Anlaufstelle primär für kleinere Firmen, mit der das Vogtland seit über einem Jahr bundesweit die Nase vorn hat.

Hintergrund: Seit Inkrafttreten des Präventionsgesetzes im Januar 2016 sind die Krankenkassen verpflichtet, jährlich von sieben mindestens zwei Euro in die betriebliche Gesundheitsförderung pro Versicherten zu investieren. Andererseits sollen Koordinierungsstellen dafür sorgen, dass dieses Angebot auch von Firmen genutzt wird, die sich bisher noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben. "Wir sind die allerersten in Deutschland, die sich überhaupt Gedanken gemacht haben, den Ansatz mit Unterstützung der Krankenkassen auch regional zu etablieren", sagt Florian Meißner.

Das Problem: Mittagspause im Fitnessstudio oder Massage-Angebote in der Firma, bessere Informations- und Kommunikationsstrukturen oder mehr Handlungsspielraum für Mitarbeiter: In großen Firmen zählt das meist schon zum gängigen Angebot. In Regionen wie dem Vogtlandkreis sieht das laut Meißner anders aus. Knapp 10.500 Unternehmen gibt es laut Statistischem Landesamt im Landkreis. 98 Prozent davon zählen weniger als 50 Beschäftigte. Florian Meißner: "Das Potenzial der Gesundheitsförderung, aber auch des gesetzlich vorgeschriebenen Arbeits- und Gesundheitsschutzes wird in kleinen Unternehmen meist zu wenig genutzt. Nicht zuletzt mangels personeller Ressourcen." Die Regionale Servicestelle betriebliche Gesundheit setzt genau dort an: Mittels Workshops und Arbeitsgruppen bringt sie Arbeitgeber zusammen, damit diese die Gesundheit ihrer Mitarbeiter gemeinsam fördern und von Erfahrungen anderer profitieren können. "Wir stehen mittlerweile mit etwa 130 Firmen in Kontakt. Etwa die Hälfte davon beschäftigt sich intensiv mit der Thematik", so Meißner, der das als "gut" und "viel" für eineinhalb Jahre Arbeit einschätzt.

Die Theumaer Thermtech GmbH, die etwa 30 Mitarbeiter zählt, gehört zu diesem Netzwerk. Und Geschäftsführer Lutz Kreul hat Glück: Mit seinem pensionierten Vater hat er einen Mann an seiner Seite, der sich mit Begeisterung dem Thema Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung widmet und ihm die Last abnimmt. Das Ergebnis: Die Firma für Stahlmetall- sowie Rohrleitungs- und Anlagenbau ist in Sachen Arbeitsschutzmanagement international zertifiziert und so auch wettbewerbsfähig. "Es gibt Baustellen, da sind solche Klassifizierungen Voraussetzung", sagt Kreul.

Aber auch die freiwillige Gesundheitsförderung wird zunehmend zum Wettbewerbsgegenstand. Meißner und Kreul: In Zeiten von Fachkräftemangel müsse man alles tun, um die Arbeitskraft eines Mitarbeiters so lange wie möglich zu erhalten. So hat Lutz Kreul immer ein Auge darauf, wie es seinen Leuten geht und was er besser machen kann. Unter anderem hat er ein Gesundheitsgutschein-System für Massagen und Übungsanleitungen eingeführt.