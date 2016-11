Der Oscar für Vereine geht 2016 an die Auerbacher Cheerleader

In Potsdam werden heute die Unternehmerpreise des ostdeutschen Sparkassenverbandes vergeben: Eine der prestigeträchtigen Trophäen soll an einen jungen Sportverein aus dem Vogtland gehen.

Von Monty Gräßler

erschienen am 01.12.2016



Auerbach. Große Ehre für den Cheerleadingverein Vogtland (CVV) Cheermania Auerbach: Er wird laut "Freie Presse" vorliegenden Informationen heute in Potsdam mit dem Unternehmerpreis des Ostdeutschen Sparkassenverbandes in der Kategorie Vereine ausgezeichnet. Eine offizielle Bestätigung lag bis gestern nicht vor. Pressesprecherin Cosima Ningelen vom Sparkassenverband verwies auf eine Sperrfrist am Donnerstag. Allerdings steht in der Einladung für den heutigen Termin, dass einer der diesjährigen Preisträger aus dem Vogtland kommt.

Die Verantwortlichen des Auerbacher Vereins hielten sich zu dem Thema ebenfalls bedeckt, bestätigten auf Nachfrage aber zumindest, eine Einladung zum heutigen Unternehmerconvent in Potsdam erhalten zu haben. In dessen Rahmen werden je ein Unternehmer, ein Verein und eine Kommune pro Bundesland geehrt. Obwohl der Preis nicht mit einer Geldprämie verbunden ist, gehört er zu den begehrtesten Auszeichnungen in Ostdeutschland. Er wird zusammen mit der "Super Illu" ausgelobt und ähnelt einer Oscar-Verleihung. Gewürdigt werden laut Ausschreibung Vereine, "die zur positiven Entwicklung des Zusammenlebens beitragen und eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung für die Einwohner haben".

Der Auerbacher Cheerleadingverein wurde 2003 von zwölf Personen gegründet und schreibt seitdem eine Erfolgsgeschichte. Er hat aktuell 265 Mitglieder, von denen 80 Prozent Kinder und Jugendliche sind. Die Cheerleader trainieren in zwölf Mannschaften in drei Alterskategorien und werden von 42 Trainern und Übungsleitern betreut. Die Leistungsteams haben bislang 14-mal Gold bei Deutschen Meisterschaften gewonnen. Höhepunkt war 2012 der Gewinn des EM-Titels durch das Jugendteam, das daraufhin auch zur Mannschaft des Jahres im Vogtland gewählt wurde. Darüber hinaus stellt Cheermania seit Jahren sowohl Trainer als auch Aktive fürs deutsche Nationalteam.

Der Auerbacher Verein dürfte bei der Jury jedoch nicht nur mit seinen sportlichen Erfolgen gepunktet haben. Aktionen wie Bambini-Turnen, die Ferien-Akademie, Integrations- und Inklusionsangebote, die Kooperation mit Schulen, Nachwuchstrainerschulungen, Eltern-Stammtisch oder die Wahl eines Jugendvorstandes stehen für ein lebendiges Vereinsleben. Damit ist es den Verantwortlichen gelungen, nicht nur die jungen Sportler zu begeistern. So ist es kein Wunder, dass stets mehrere Fan-Busse die Teams zu Meisterschaften begleiten und die Sporthallen zur Generalprobe Jahr für Jahr aus allen Nähten platzen.

Auch die Auszeichnung soll dem Vernehmen nach gemeinsam gefeiert werden. Zumindest gab es eine interne Information an die Eltern der jungen Sportler. Demnach fällt morgen Abend das Training zugunsten einer nicht näher bezeichneten Veranstaltung in den Räumen der Auerbacher Sparkasse aus.