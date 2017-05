Der Wohnungsmacher von Rodewisch

Sanierungsrückstau und unzufriedene Mieter: Als Robert Conrad vor einem halben Jahr als neuer Geschäftsführer der Rodewischer Wohnungsbaugesellschaft angetreten war, übernahm er ein problematisches Erbe. Inzwischen kann der Ex-Banker erste Erfolge vorweisen.

Von Susanne Kiwitter

Rodewisch. Sanierungsrückstau in Höhe mehrerer Millionen Euro, knapp 21 Prozent Leerstand: Das war der Status quo, mit dem Robert Conrad im November 2016 die Rodewischer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft übernommen hat. Aktuell liege die Quote bei 19,8 Prozent, sagt er. Insgesamt, inklusive Fällen von Mieterwechsel, habe er seither 23 Wohnungen neu vermieten können. Sein Ziel ist, den Leerstand jedes Jahr um ein weiteres Prozent zu senken. Der Durchschnitt im Vogtland läge bei zehn bis 13 Prozent. Insgesamt zählt der kommunale Großvermieter knapp 660 Wohnungen, 144 Autostellplätze beziehungsweise Carports und zwei Gewerbeeinheiten.

Noch im Dezember hatte ein langjähriges Mieterehepaar die Bürgerfragestunde im Stadtrat genutzt, um auf den desolaten Zustand der Häuser und Wohnungen aufmerksam zu machen. Conrad: "Die Mieter waren sehr unzufrieden, aber sie verstehen auch, dass nicht alles auf einmal gemacht werden kann."

Laut Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU) blickt die kommunale Wohnungsbaugesellschaft auf eine wechselvolle Geschichte. In den 90er-Jahren seien Entscheidungen getroffen worden, die die Gesellschaft finanziell in Schieflage gebracht haben. Robert Conrad ist der vierte ordentliche Geschäftsführer. Seine Vorgängerin war 2013 in den Ruhestand gegangen. Danach wurde die Gesellschaft von einem Steuerbüro ad Interim verwaltet. So habe sich die Situation für die Mieter weiter zugespitzt, sagt Robert Conrad. Schöniger weiß das, sagt aber: "Wir haben Zeit gebraucht, um zu entscheiden, wie es mit der Gesellschaft weitergehen soll."

Robert Conrad ist deshalb das personifizierte Ja zur Gesellschaft. "Wir brauchen die Wohnungen, die Gesellschaft für Rodewisch", betont Schöniger. Und Conrad sei einer, der Schwung in das kommunale Unternehmen bringt, das aktuell Verbindlichkeiten in Höhe von 7,7 Millionen Euro aufweist.

Dafür hat der 41-Jährige quasi die Seite gewechselt. Denn vorher stand er 25 Jahre lang als Banker auf jener der Gläubiger, jetzt muss der Rodewischer seine Mieter um Verständnis bitten, wenn es mit der dringend notwendigen Sanierung oder Renovierung doch noch dauert. Sein oberstes Credo: "Man muss präsent sein, mit den Mietern sprechen."

Und neue Geschäftsideen entwickeln: Vier voll möblierte Wohnungen sowie drei weitere, in denen bereits eine Küche installiert ist, gibt es jetzt in Rodewisch. Der Grund: Die zwei Krankenhäuser, die Seniorenresidenz oder auch die Brauerei in Wernesgrün suchen immer wieder temporär Wohnraum für Personal und Auszubildende. Robert Conrad: "Das sind ganz einfache, simple Dinge, die man tun kann."

Schwerer wird es für ihn werden, den Sanierungsrückstau abzubauen, da die finanziellen Mittel begrenzt sind. Sein diesjähriges Budget: 250.000 Euro. Ausgenommen davon ist das aktuelle Prestige-Objekt der Gesellschaft. Zusätzlich 1,55 Millionen Euro investiert sie in den Um- und Ausbau der ehemaligen Post im Herzen von Rodewisch. Zwei Drittel davon seien mit Fördermitteln gedeckt, so Conrad.