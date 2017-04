"Die Chancen standen fifty-fifty"

Die Chefin der Arbeiterwohlfahrt Auerbach äußert sich zum umstrittenen Verkauf des Schützenhausareals

erschienen am 08.04.2017



Auerbach. Fünf bis sechs Millionen Euro will der gemeinnützige Auerbacher Awo-Sozialbetrieb in den Bau von 48 betreuten Seniorenwohnungen investieren. Die Anlage soll dort entstehen, wo bis zum Herbst das legendäre Auerbacher Schützenhaus stand. Vorwürfe, die Awo hätte sich über direkte Verbindungen in den Stadtrat und über Nachbesserungen beim eingereichten Konzept Vorteile bei der nichtöffentlichen Verkaufsentscheidung der Stadt verschafft, weist Katrin Schmidt zurück. Susanne Kiwitter hat mit der Awo-Geschäftsführerin gesprochen.

"Freie Presse": Frau Schmidt, die Arbeiterwohlfahrt Auerbach hat den Zuschlag beim Verkauf des Schützenhausareals erhalten. Sie wollen dort 48 Wohnungen für betreutes Wohnen und zehn Plätze für die Tagespflege schaffen - wann legen Sie los?

Katrin Schmidt: Wenn beim Erledigen der Formalitäten zwischen Stadt und Awo alles gut läuft sind wir voraussichtlich im Juli im Besitz des Grundstücks. 2017 wollen wir für die Planung nutzen und den Bauantrag stellen, 2018 dann mit dem Bau beginnen. Aktuell sind wir auch mit dem Besitzer des benachbarten Kinos im Gespräch, um eine weitere Fläche zu mieten oder zu kaufen.

Mit welchem Ziel?

Um Parkmöglichkeiten und genügend Außengelände zu schaffen.

Wie viel investiert die Awo in das Projekt?

Wir rechnen mit fünf bis sechs Millionen Euro an Baukosten.

Der unterlegene Mitbieter, die Diakonie Auerbach, moniert, die Entscheidung, dass die Awo den Zuschlag für den Verkauf der Fläche erhält, habe schon vor dem nichtöffentlichen Stadtratsbeschluss festgestanden. Was sagen Sie dazu?

Das weiß ich nicht, ich bin diesbezüglich auch nicht angesprochen worden. Der Stadtrat ist demokratisch gewählt. Meines Erachtens standen die Chancen fifty-fifty. Fest steht, dass die Stadt uns schon vor fünf, sechs Jahren angesprochen hatte, ob wir Interesse haben, weil ihr ein Seniorenpflegeheim vorschwebte. Damals stand das alte Schützenhaus aber noch und ein Umbau wäre für uns zu kostspielig geworden. Interessiert hat uns das Areal schon damals. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Awo nicht als einziger möglicher Käufer angesprochen wurde.

Die Awo hat mit Jürgen Petzold aber einen ihrer Vorstände im Stadtrat sitzen ...

Ja, das ist so. Soweit ich informiert bin, hat er wegen Befangenheit aber nicht mit abgestimmt.

Die "Freie Presse" hat mehrere Hinweise erhalten, dass die Awo ihr Konzept zwischen Abgabetermin im Februar und Präsentation vor dem Stadtrat im März nachgearbeitet haben soll. Tatsächlich haben Sie auch der Redaktion auf Anfrage zwei unterschiedliche Ausarbeitungen - eine detailliertere und eine weniger umfangreiche - zur Verfügung gestellt ...

Das Konzept stand vor dem Abgabetermin im Februar fest, nachgearbeitet wurde nicht. Es ist aber richtig, dass die Powerpoint-Präsentation am Abend der Stadtratssitzung umfangreicher war.

Unter anderem sind dort professionelle Projektansichten enthalten, die im abgegebenen Konzept fehlen. Wer hat diese Planungen für die Awo gemacht?

Wir haben noch kein Planungsbüro beauftragt. Das wird erst in der Vorstandssitzung nächste Woche entschieden. Voraussichtlich werden wir die Planungsleistungen aufgrund von Förderbedingungen ausschreiben. Da wir aktuell noch mit zwei weiteren Bürgermeistern der Region wegen ähnlicher Projekte im Gespräch sind, schöpfen wir bei Projektskizzen aus Vorhandenem. Mit konkreter Planung hat das noch nichts zu tun.

Die Diakonie hatte 120.000 Euro für das Schützenhausareal geboten. Verraten Sie, wie viel die Awo auf den Tisch gelegt hat?

Nein, das ist momentan nicht der richtige Zeitpunkt dafür.