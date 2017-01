Die Frau mit den Wattestäbchen

Wer ist bereit, im Ernstfall Knochenmark oder Stammzellen zu spenden? Freiwillige empfängt Franziska Ullmann nächste Woche im Sächsischen Krankenhaus Rodewisch.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 11.01.2017



Rodewisch/Aue. Alle 16 Minuten erhält in Deutschland ein Patient die Diagnose Leukämie. Pro Jahr sind das insgesamt etwa 11.000 Menschen, bei denen der Krebs sukzessive die Blutbestandteile zerstört. Wenn die Möglichkeiten der Chemo-Therapie ausgeschöpft sind, bleibt nur noch eine Überlebens-Chance: eine Stammzellen- oder Knochenmarktransplantation. Aber nur 25 Prozent der Betroffenen finden einen passenden Spender innerhalb der Familie. Alle anderen sind auf fremde Hilfe angewiesen.

An dieser Stelle kommt Franziska Ullmann ins Spiel. Die Auerin arbeitet als Krankenschwester in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Sächsischen Krankenhauses in Rodewisch. Gemeinsam mit dem Krankenhaus führt die 36-Jährige am Dienstag nächste Woche eine Typisierungsaktion durch - in ihrer Freizeit. Das Ziel: potenzielle Spender registrieren. Einen Fragebogen, zwei Wattestäbchen und eine Klappkarte, in die die Wattestäbchen mit der Speichelprobe von der Wangenschleimhaut eingeklebt werden. Das ist alles, was man pro Registrierung braucht. Und natürlich willige Spender. Willkommen sind am 17. Januar nebst Mitarbeitern und Patienten auch andere Menschen aus der Region. Franziska Ullmann: "Interessierte müssen zwischen 18 und 55 Jahre alt sein und dürfen keine chronischen Krankheiten haben."

Franziska Ullman organisiert die Aktion für den Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden in Dresden, der auch die Kosten von 50 Euro pro Registrierung übernimmt. Der VKS pflegt eine von bundesweit 26 Spenderdateien. 78.154 Spender sind in Dresden registriert. Damit weltweit optimal gesucht werden kann, fließen diese Daten wiederum in das Zentrale Knochenmark-Register Deutschland - kurz: ZKRD - ein. Laut VKS sind dort 6.5 Millionen potenzielle Spender registriert. Das sei wichtig zu wissen: "Wer sich einmal registrieren lässt, wird zentral erfasst und muss dies nicht für verschiedene Vereine mehrmals tun", erklärt die Auerin.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man nach einer Typisierung als Spender gebraucht wird, liegt laut VKS bei zehn Prozent. Ausschlaggebend seien zwölf Gewebemerkmale, die im Optimalfall beim Leukämiekranken und beim Spender allesamt übereinstimmen. Liegt ein Treffer vor, wird derjenige, der helfen könnte, kontaktiert. Franziska Ullmann: "Es ist schon vorgekommen, dass Registrierte nicht auffindbar waren. Deshalb sollte man sich vor der Typisierung darüber klar werden, ob man im Ernstfall tatsächlich spenden will."

Eine Sprecherin des VKS sagt, dass in 16 Prozent der Fälle eine Absage erfolge, darin aber auch jene Fälle enthalten seien, die aus medizinischen Gründen ausscheiden. Dem gegenüber stünde eine Erfolgsquote von 30 bis 80 Prozent bei einer Spende. "Für 80 bis 90 Prozent der betroffenen Patienten in Deutschland findet sich ein Spender", heißt es.

Das bestätigt Franziska Ullmanns Credo: "Es gibt so viele schreckliche Dinge auf der Welt, die man nicht ändern kann. Aber hier - hier kann man was tun", sagt die zweifache Mutter. Es ist das siebte Mal, dass Franziska Ullmann eine solche Aktion für den VKS durchführt. Den größten Erfolg hatte sie dabei anlässlich des 2016-Stadtfestes in ihrer Heimatstadt. "Dort haben wir 171 Leute typisiert", sagt die Frau, in deren Bekanntenkreis es ebenfalls zwei Fälle von Leukämie gibt.

Wer sich für eine Stammzellen- oder Knochenmarkspende typisieren lassen will, der ist am Dienstag, 17. Januar im Nebenraum der Cafeteria des Sächsischen Krankenhauses Rodewisch willkommen. Die Zeit: 12 bis 18 Uhr.