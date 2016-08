Ein echter Schotte rockt die NicolaistraÃŸe

Ein echter Schotte rockt die Nicolaistraße

Aus den West Highlands hat es einen Musiker ins Vogtland verschlagen. In Auerbach hat er längst viele Fans.

Von Bernd Appel

erschienen am 25.08.2016



Auerbach/Falkenstein. Seit einigen Monaten sind in Auerbachs Nicolaistraße außer dem üblichen La-Paloma-Gedudel böhmischer Straßenmusikanten immer öfter Rock, Blues und Folk zu hören. Erstaunlich dicht am Original singt Fergus Young (39) die Songs seiner persönlichen Idole wie Bob Dylan, Neil Young oder Eric Clapton und begleitet sich dabei auf der Gitarre. Immer wieder kommt der Mann mit dem britischen Akzent zwischendurch mit Passanten ins Gespräch, längst hat er viele Fans gewonnen.

Wie Young berichtet, stammt er aus den schottischen West Highlands. Lange Zeit lebte er in Würzburg, bis ihn die Liebe nach Falkenstein verschlug. Zwar ist die Liebe inzwischen weg, aber er wohnt immer noch dort.

Sein Geld verdient er momentan mit der Musik, dabei sei Auerbach gewissermaßen sein "Heimat-Standort", berichtet er: "In Auerbach sind alle freundlich." Außerdem spiele er regelmäßig in Zwickau und in Dresden. "Dresden ist richtig cool, da gibt es eine richtige Szene von Straßenmusikern, und alle verstehen sich gut", schwärmt der vogtländische Schotte. Auch von den Ordnungshütern werde man in Ruhe gelassen. Äußerst schlechte Erfahrungen habe er dagegen in Plauen gesammelt. Dort gehe es im Zentrum manchmal "schlimm und asozial" zu - Young erinnert sich mit Schaudern an die Begegnung mit einem bis zum Hals tätowierten Nazi.

Mit einem Musiker aus Klingenthal spielt der Wahl-Falkensteiner als "Flying Scottsmen" zusammen, obwohl sein Mitstreiter waschechter Vogtländer ist: "Der ist großer Johnny-Cash-Fan, wir haben uns gesucht und gefunden." Sie lassen sich buchen, ob nun für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder ähnliche Festivitäten.

Bei aller Freude an der Musik ist Young allerdings inzwischen wieder auf der Suche nach einer "anständigen Arbeit", wie er sagt - um ein Haar hätte es gerade im Musikinstrumentenbau geklappt. Und er hofft immer noch auf "die wahre Liebe".