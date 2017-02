Ellefelder Kinder stürmen das Rathaus

erschienen am 28.02.2017



Etwa 40 kleine Prinzessinen, Ritter, Clowns und Räuber haben gestern Vormittag mit ihren ebenfalls verkleideten Erzieherinnen das Ellefelder Rathaus gestürmt. "Es ist eine lange Tradition, dass die Kinder unserer Kita an dem Rosenmontag das Rathaus besuchen", sagt Bürgermeister Jörg Kerber (vorn, Mitte). Eingeführt wurde sie bereits von einem seiner Vorgänger. Die Kinder der Kinderwelt hatten vor ihrem Besuch im Verwaltungssitz verschiedenen Firmen eine Visite abgestattet. Im Rathaus gab es dann Bonbons aus einer großen Dose. Die wurden durchs Zimmer geworfen, sodass sie sich die Kinder einsammeln konnten. Der Bürgermeister ist kein Faschingsfan: "Bei und zuhause war das Verkleiden früher nicht üblich." Den Kindern zuliebe zog er sich gestern aber genauso um wie in den vergangenen Jahren. Nachdem sich die Knirpse vor dem Rathaus zum Abschlussfoto gestellt hatten, ging es zurück in die Kinderwelt. Dort feierten die Mädchen und Jungen dann noch zünftig weiter, bis sie abgeholt wurden. (lh)