Falkenstein bekommt Rolli-Karussell

Behinderten Kindern kann es im Stadtpark demnächst genauso schwindlig werden, wie nicht behinderten. Ein besonderes Förderprogramm bringt die Gleichstellung in Schwung.

Von Bernd Appel

erschienen am 03.11.2016



Falkenstein. Ein ungewöhnliches Karussell wird demnächst seinen Platz im Falkensteiner Stadtpark finden: Das ebenerdige Gerät kann auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden. Das "integrative Rolli-Karussell" bietet Platz für zwei Rollstühle und für vier weitere Personen gleichzeitig. Auf seiner jüngsten Sitzung hat der Falkensteiner Stadtrat dafür den Zuschlag erteilt: Die Firma Sport-Thieme aus Grasleben (Niedersachsen) wird das Spielgerät für rund 20.000 Euro liefern. Sie war der einzige Anbieter, der es in der verlangten Größe und entsprechend den sonstigen Anforderungen bereitstellen konnte. Der Großteil der Kosten, nämlich 18.000 Euro, werden aus dem Förderprogramm "Lieblingsplätze für alle" finanziert.

Die Pläne zur Anschaffung des Karussells laufen nach Auskunft von Judith Schönherr, Mitarbeiterin im Bereich Kultur und Einrichtungen, schon eine ganze Weile: "Als ich vor einem Jahr kam, waren sie schon im Gespräch." Zunächst sei der Tierpark als Standort vorgeschlagen worden. Dann habe man sich jedoch für den Stadtpark entschieden, weil er für jeden frei und kostenlos zugänglich sei. Das Karussell habe man favorisiert, da es von Behinderten und Nicht-Behinderten zusammen genutzt werden kann: "Das ist das Schöne daran." Das Programm "Liebljngsplätze für alle" habe dann die Chance geboten, die Pläne zu realisieren.

Wie Falkensteins Bürgermeister Marco Siegemund (CDU) ergänzt, haben im Falkensteiner Stadtpark gerade die Erdarbeiten für die neue Bühne und den Zuschauerbereich begonnen. Im nächsten Jahr sollen sie abgeschlossen werden: "Ein schöner Rahmen für die Eröffnung wäre natürlich das Stadtpark-Fest, das Ende Juli/Anfang August gefeiert wird." Das Rolli-Karussell solle noch bis Jahresende installiert werden. "Wir wissen von keinem anderen dieser Art in der Region, kennen es bisher nur aus dem Katalog", so Siegemund. "Vermutlich ist es im Vogtland einmalig - aber mit solchen Angaben muss man ja vorsichtig sein." Nach Angaben von Hersteller Sport-Thieme befindet sich die Drehmechanik des Geräts komplett unter der Erde: "Dadurch ist die Einfahrt ebenerdig, was zusätzlichem Komfort für Rollstuhlfahrer bedeutet. Das Karussell kann mittels feststehendem Handrad selbstständig in Bewegung gebracht werden."