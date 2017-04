Feueralarm in Auerbacher Gymnasium

erschienen am 25.04.2017



Auerbach. Martinshorn und Sirenengeheul sorgten am Dienstagnachmittag in Auerbach/Vogtland für große Aufregung. Hunderte Schüler wurden aus dem Gebäude des Goethe-Gymnasiums evakuiert, vier Feuerwehrfahrzeuge rückten an. Ausgelöst hatte den Brandmelder einen qualmender Spind, einen Lehrer griff sofort zum Feuerlöscher und verhinderte so vielleicht Schlimmeres. Dank sofort schließender Brandschutztüren konnte der Qualm sich nicht ausbreiten, am Ende ging alles glimpflich aus. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei. (bap)