Fördergeld für neue Kegelbahn

erschienen am 19.05.2017



Auerbach. Rund 580.000 Euro hat Auerbach am Freitag vom Sächsische Innenminister Markus Ulbig für den Neubau einer Kegelbahn erhalten. Die Stadt trägt einen Eigenanteil in Höhe von knapp 200.000 Euro. Der Neubau ist notwendig, weil die bisher genutzten Bahnen nur noch mithilfe einer Ausnahmegenehmigung für Wettkämpfe zugelassen sind.

Die Sportler vom Sportkegelverein (SKV) Auerbach freuen sich über das Geld. Die erste Männermannschaft spielt in der 1. Verbandsliga, der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Im Verein sind 80 Personen in neun Mannschaften organisiert. Gebaut werden soll die neue Anlage auf dem Gelände des Stadions des VfB Auerbach. (lh)