FÃ¼r Wohnungen in alter Post stehen Mieter schon Schlange

Für Wohnungen in alter Post stehen Mieter schon Schlange

Das markante Gebäude in Rodewischs Zentrum wird saniert. Lange hätte es nicht mehr ungenutzt bleiben können.

Von Heike Mann

erschienen am 24.09.2016



Rodewisch. Eigentümer der alten Post ist die Stadt Rodewisch schon seit drei Jahren. Den Plan, sie so umzubauen, dass darin attraktiver Wohnraum entsteht, kann man jedoch erst jetzt in die Tat umsetzen, nachdem eine Förderung durch Bund und Land gesichert ist. Insgesamt 1,5 Millionen Euro wird der Umbau kosten. Um den Eigenanteil aufzubringen, muss die Wohnbau- und Verwaltungsgesellschaft als Träger der Baumaßnahme einen Kredit aufnehmen.

Das Gebäude hat lange leer gestanden, nachdem es die Post Ende der 1990er-Jahre aufgegeben hatte und es zunächst in Privathand war. "Lange wäre es nicht mehr zu erhalten gewesen", so Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU) im Rodewischer Stadtrat. Jetzt sollen dort insgesamt neun Wohnungen auf vier Etagen entstehen. Drei davon im Erdgeschoss sind barrierefrei. Schon im Oktober soll die Entkernung des Gebäudes beginnen. Im kommenden Jahr werden Fenster, Dach und Fassaden saniert.

Kerstin Schöniger hofft, dass Ende kommenden Jahres die Mieter einziehen können. Es gebe schon mehrere Interessenten für die Wohnungen. "Da es in dem Haus auch größere Wohnungen mit Kinderzimmer gibt, hoffen wir auf eine gute Altersdurchmischung." Zunächst hatte man für das Erdgeschoss wieder eine gewerbliche Nutzung in Erwägung gezogen, es sei aber kein Bedarf dafür da. Das Projekt Alte Post ist die erste große Aufgabe für den neuen Geschäftsführer der kommunalen Wohnungsgesellschaft, Robert Conrad. "Da wird ein Zeichen gesetzt nach dem Motto 'Hier geht was'", sagt der 41-Jährige. "Es wird hochmoderner Wohnraum geschaffen, das ist ein sehr interessantes Projekt."

Das Haus wurde 1887 von Baumeister Ernst Lenk errichtet. Es ist ein markantes, stadtbildprägendes Gebäude, das dem Postplatz seinen Namen gab.