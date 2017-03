Fullrange Festival: Gemeinderat Neustadt lehnt Neuauflage endgültig ab

erschienen am 29.03.2017



Neustadt. Das Fullrange Festival findet in diesem Jahr endgültig nicht statt. Das hat am Mittwochabend der Neustädter Gemeinderat einstimmig beschlossen. Hintergrund sind massive Lärmbeschwerden bei der Auflage 2016. Die Veranstalter hatten noch einmal einem auf einen Beschluss im Gemeinderat gedrängt. Das Fullrange Festival war das bislang einzige Technofestival im Vogtland und sollte Mitte Juli über die Bühne gehen. (bap)