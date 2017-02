Fullrange-Festival: Gemeinderat verweigert Genehmigung

erschienen am 23.02.2017



Neustadt. Das für Juli auf dem Neustädter Bezelberg geplante Techno-Festival Fullrange wird wohl nicht stattfinden: Der Gemeinderat von Neustadt hat die erforderliche Genehmigung auf einer Sitzung am Mittwochabend mehrheitlich verweigert. Nach Angaben von Bürgermeister Gerd Zoller (Freie Wähler) stimmten sieben Räte gegen das Festival, drei dafür. Auch er selbst habe gegen die Veranstaltung votiert. Grund für die Ablehnung sind massive Beschwerden von Bürgern aus dem gesamten Umland über das Festival vom Juni 2016. "Wenn so viele sich beschweren, müssen wir reagieren", so Zoller. Der Bezelberg sei vermutlich prinzipiell ungeeignet für solche Ereignisse: "Das funktioniert da oben einfach nicht."

Veranstalter Silvio Schöne hatte seit Anfang Februar auf Facebook für das nächste (3.) Fullrange-Festival geworben und erst anschließend die Behörden über sein Vorhaben informiert, was auch nicht gut ankam. Am Mittwoch hatte er im Rat sein neues Konzept erläutert. Auf Anfrage lehnten die Veranstalter gegenüber "Freie Presse" jeden Kommentar ab. (bap)