Görlitzer Wolfsbüro bestätigt ersten Wolf im Vogtland

Vermutlich ist es nicht das erste Mal, dass ein solches Raubtier durch die Region streift. Es ist aber das erste Mal, dass der Wolf gesichtet wurde. Eine private Fotofalle machte es möglich.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 30.03.2017



Auerbach. Um es vorweg zu nehmen: Das Tier im Bild ist nicht jener Wolf, der am 21. März irgendwo im Vogtland in eine Fotofalle getappt ist. Wo genau der C1-Nachweis, wie es im Fachjargon heißt, gelungen ist, darüber schweigt man im Landratsamt und ebenso die behördenzugehörige Wolfsbeauftragte im Vogtlandkreis. Fakt ist: "Es war definitiv ein Wolf." Das sagt Jana Endel vom Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen" in Rietschen, Landkreis Görlitz. Und es sei der erste nachgewiesene Wolf im Vogtland seit es wieder Wölfe in Sachsen gibt, ergänzt Ilka Reinhardt vom Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland, das in Spreewitz, Landkreis Bautzen ansässig ist.

Am Dienstag hatte das Landratsamt gemeldet, dass im "östlichen Teil des Vogtlandkreises ein wolfsähnliches Tier" fotografiert worden sei. Der Schnappschuss datiere vom 21. März und sei bei einer routinemäßigen Kontrolle der Kamera entdeckt worden. Außerdem sei er von Karin Hohl, der Wolfsbeauftragten im Landkreis, zur Auswertung an das Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen" weitergeleitet worden.

Laut Jana Endel handelt es sich um eine private Fotofalle, weshalb das Bild auch nicht zur Verfügung gestellt werden konnte. Sie ergänzte außerdem, dass es besser sei, wenn die genaue Lokalisierung nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben werde, da sonst eine Art Wolfstourismus entstehen könnte.

Seit 16 Jahren ist der Wolf in Sachsen wieder heimisch. Dabei beschränkt sich das permanente Vorkommen auf Ostsachsen. "Es existieren 15 Rudel mit je fünf bis zehn Tieren", erklärt Jana Endel. Hinzu kämen drei Paare und ein sesshaftes Einzeltier. "Wölfe leben in der Regel monogam", ergänzt sie.

Im Fall des vogtländischen Wolfes geht die Expertin davon aus, dass es sich um einen Jährling handelt, der auf der Durchreise ist. "Im Alter von ein bis zwei Jahren verlassen die Jungtiere ihr Rudel und suchen nach einem Ort, wo sie ein eigenes gründen können." Jungwölfe aus Sachsen seien schon bis nach Weißrussland oder Dänemark gewandert, heißt es. Weiter erklärt Jana Endel, dass Menschen keine Angst vor Wölfen haben müssten. Haltern von Schafen und Ziegen rät sie, Vorkehrungen für den Schutz ihrer Tiere zu treffen. Eine gezielte Beobachtung des Wolfes sei nicht möglich, Beobachtungen sollten jedoch der Wolfsbeauftragten des Landratsamtes gemeldet werden.

Kontakt: Karin Hohl, Tel.: 03745 751050.