Heiratswillige holen sich Ideen bei Messe in Wernesgrün

50 Aussteller haben gestern im Brauereigutshof alles für den schönsten Tag des Lebens angeboten. Die Trends für Brautkleider sind weit gefächert.

Von Ralf Wendland

erschienen am 09.01.2017



Wernesgrün. Ohne detaillierte Planung geht bei der Vorbereitung einer Hochzeit in Regel nichts. Schließlich soll nichts dem Zufall überlassen werden. Bei der 21. Hochzeitsmesse gestern im Brauereigutshof in Wernesgrün haben sich über 50 Aussteller präsentiert.

Organisatorin Nicole Nitschke zeigt sich zufrieden, trotz des winterlichen Wetters: "Wir sind angenehm überrascht, dass sich trotz allem viele Heiratswillige umgeschaut haben." Als Inhaberin der Hochzeits-Träume NN in Zwickau weiß die Rodewischerin genau, wo die Trends liegen: "Die sind sehr breit gefächert von Sissi-Kleidern bis hin zu ganz schmalen Schnitten. Ob mit Spitze oder ganz schlicht."

Jessika Krenkel und Paul Schürer aus Auerbach möchten sich mit dem Heiraten noch etwas Zeit lassen, aber die Gelegenheit, sich zu orientieren, haben die Beiden genutzt. "Man schaut, was gefällt und was man alles bräuchte für eine Hochzeit. Bei der Messe kann man sich einige Ideen mitnehmen." Schön sei auch, dass man die verschiedenen Anbieter alle kompakt an einem Ort hat. "Das ist eine sehr angenehme Sache", sagt Paul Schürer. Seine Freundin meint: "Man findet hier alles von A bis Z." Die beiden besuchen die Messe seit einigen Jahren, weil einige ihrer Freunde als Modelle auf der Bühne stehen.

Insa Winkler und Lars Czyzykowski haben sich beim Termin für ihre Hochzeit schon festgelegt. Die Lengenfelder wollen sich am 7. September das Ja-Wort geben. "Wir halten unsere Feier im Familienkreis sehr klein und heiraten nur standesamtlich", erzählt Insa Winkler. Die 36-jährige muss lachen: "Wir sind seit 2009 zusammen und haben auch schon Kinder. Die Hochzeit ist reine Formsache." Dennoch soll die Hochzeit der schönste Tag im Leben werden. "Es sind Dinge, wie Ringe, Brautkleid und Anzug, worauf man schon Wert legt", so Insa Winkler. Die Messe haben die Beiden genutzt, um sich Inspirationen zu holen und auch etwas mehr Sicherheit, was die Vorbereitung angeht. Die Hochzeitstauben von Bernd Rademacher haben die Beiden fasziniert. "Tauben sind für ein Hochzeitspaar immer eine schöne Überraschung", erklärt der Oelsnitzer.