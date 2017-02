Herr Fischer wartet auf eine Entschuldigung

Vergangenen Sommer bekam der Senior aus Thoßfell im Klinikum Obergöltzsch ein Hausverbot aufgebrummt, das Landrat Rolf Keil später zurücknahm. Das allein reicht Karl-Heinz Fischer aber nicht.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 11.02.2017



Thossfell/Rodewisch. Was konkret am 4. Juni des vergangenen Jahres während der Samstagakademie im Versammlungsraum des Klinikums Obergöltzsch in Rodewisch vorgefallen ist, wissen wohl nur die, die dort waren. Fakt ist, dass für Besucher Karl-Heinz Fischer aus Thoßfell die Sache noch immer nicht erledigt ist. "Ich bin unschuldig", sagt er. Die Verwaltungsdirektorin der Einrichtung sah sich ihrerseits genötigt, dem Senior im Nachgang ein Hausverbot zu erteilen. Begründung: sein Verhalten.

"Neue Aspekte bei der Behandlung von Brustkrebs im Brustzentrum Vogtland" standen an besagtem 4. Juni auf dem Vortrags-Programm der Rodewischer Klinik. Referentin war eine hausinterne Ärztin. Glaubt man der Begründung der Verwaltungsdirektorin für das Hausverbot, so hat Karl-Heinz Fischer die Veranstaltung gestört und die Referentin beschimpft. Von "unbeherrscht", "wiederholt" und "sehr erheblich" ist in einem Brief des Landrates, der im August 2016 an den Senior ging, zu lesen. Darin wurde das Hausverbot zwar wieder zurückgenommen, zugleich aber wieder angedroht - im Fall, Karl-Heinz Fischer würde erneut ausfällig werden.

Hinter diesem Vorfall steht eine Geschichte von Krankheit und Verlust. Karl-Heinz Fischers Frau starb 2015 an den Folgen einer Brustkrebserkrankung. Sie wurde unter anderem im Klinikum Obergöltzsch behandelt. Fischer hatte der Gesundheitseinrichtung Behandlungsfehler vorgeworfen, die am 4. Juni 2016 referierende Ärztin war von diesen Vorwürfen mit betroffen. Und das, was die Medizinerin in ihrem Vortrag anpries, deckte sich offensichtlich nicht mit den Erfahrungen, die Fischer bei der Behandlung seiner Frau gemacht hatte. Das brachte bei ihm das Fass zum Überlaufen.

Zum Zeitpunkt des Vortrages in der Samstagsakademie lief ein Verfahren bei der Schlichtungsstelle der Sächsischen Landesärztekammer. In einem Gutachten von dort, das "Freie Presse" vorliegt, wird der Vorwurf des Behandlungsfehlers nicht belegt. "Es liegt allerdings ein Aufklärungsfehler vor", heißt es. Die Gutachterstelle empfahl eine gütliche Einigung, den angebotenen finanziellen Schadenersatz habe er aber ausgeschlagen, sagt Karl-Heinz Fischer. "Was nützen mir ein paar tausend Euro, ich will eine Entschuldigung", ergänzt er. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Der 75-Jährige aus Thoßfell wartet also auf zwei Eingeständnisse: einmal vom Klinikum bezüglich des Umgangs mit seiner Frau und einmal vom Landrat. Denn: Das Landkreisoberhaupt habe in seinem Schreiben vom August das Hausverbot zwar zurückgenommen - dass Rolf Keil aber nicht eingestehen könne, dass das vom Klinikum ausgesprochene Hausverbot "rechtlich nicht haltbar und unqualifiziert" war, findet Fischer "eine Schande" und "wenig demokratisch". Zudem weist er den Vorwurf, den Vortrag der Ärztin am 4. Juni gestört zu haben, kategorisch zurück. "Ich habe mich sachlich zu Wort gemeldet, aber offensichtlich hat der Inhalt meines Diskussionsbeitrages nicht ins Bild gepasst."

Gegenüber "Freie Presse" räumt man im Landratsamt ein: "Um einen Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen, wurde das Hausverbot aufgehoben." Es hätten Zweifel bestanden, ob ein Eigenbetrieb zum Erlass von Verwaltungsakten berechtigt ist. Im Klartext: Beate Liebold, die Verwaltungsdirektorin des Klinikums, hat mit dem Hausverbot ihre Kompetenzen überschritten.

Auf direktem Weg hat dies Karl-Heinz Fischer jedoch keiner mitgeteilt. Der Thoßfeller sagt, er habe im September 2016 dem Landrat nochmals geschrieben und um Begründung gebeten, die Landkreisbehörde erwidert, diesen Brief nicht erhalten zu haben ...