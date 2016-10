Herzenswunsch vieler Treuener: Mehr Grün und neue Läden

Die Umfrage der "Freien Presse" zeigt: Zu den wichtigsten Anliegen der Leser zählen mehr Bäume, Blumen und attraktive Geschäfte im Zentrum. Im Rathaus gibt es Garten-Pläne - den Markt hält man indes für grün genug.

Von Bernd Appel

erschienen am 18.10.2016



Treuen. Den "schönen Marktplatz zurückholen, mit viel Grün, wie es mal war" - dieser Wunsch aus den Umfrageantworten steht exemplarisch für ein wichtiges Anliegen vieler Treuener: Sie plädieren für mehr Grün im Zentrum der Trebastadt. Speziell mit der neuen Ansicht des Marktes fremdeln etliche Bürger. "Er war vor der Sanierung romantisch, jetzt kalt und leer", ist beispielsweise zu lesen. In einer Zuschrift wird über "zu viel Beton am Markt" geklagt, in einer anderen "eine Belebung der Steinwüste Markt" gefordert. Bäume oder Blumenschmuck könnten Abhilfe schaffen, so die Vorschläge. "Freie Presse" hatte gefragt, wie sich das Zentrum "ganz schnell aufwerten" ließe. Außer mehr Grün wünschen sich die Teilnehmer der Umfrage vor allem mehr Geschäfte im Zentrum und eine Beendigung des Leerstands. Fehlen würden etwa Läden für Obst und Gemüse und für Haushaltwaren, merkten mehrere Leser an. Klar ist den meisten auch, dass es schwer ist, Gewerbetreibende anzulocken. Konkrete Ideen für den Markt gibt es ebenfalls: Mehrfach vorgeschlagen werden ein Straßencafé oder ein Biergarten.

Im Rathaus hält man das derzeitige Grün am Marktplatz für ausreichend, denn erst seit dem Umbau seien "Veranstaltungen und Märkte sowie das ebene Stellen einer Bühne möglich". Und dies sei "überaus wichtig" für die Belebung der Innenstadt. Vor seiner Sanierung sei der Platz "unstrukturiert und durch Bepflanzung und Ausstattung unattraktiv" gewesen. Bei der Gestaltung habe man sich ans historische Vorbild angelehnt und es mit modernen Elementen ergänzt. "Auf etlichen historischen Stadtansichten ist zu sehen, dass der Markt auch früher eine schlichte, ebene Fläche mit wenig, bzw. ohne Grün war." Dabei bezieht man sich offenbar auf die Situation vor etwa einem Jahrhundert - zu DDR-Zeiten ähnelte der Markt dagegen einem Park. Da eine Grünbepflanzung zum Stadtbild gehöre, habe man sie eingefügt. Als "kahl" könne man den Markt mit Bäumen, Büschen und der Saisonbepflanzung jedenfalls nicht bezeichnen.

Doch mehr Grün im Zentrum sei auch für die Verwaltung ein wichtiges Thema. Nach dem Abriss des früheren Kaufhauses sowie bei der Neugestaltung des Areals Dunkelgasse habe man darauf besonderes Augenmerk gelegt. "Ebenso wird das leerstehende Gebäude Markt 4 seit Jahren durch die Mitarbeiterinnen der Abteilung Liegenschaften in persönlicher Initiative mit blühenden Pflanzkästen an den Fenstern verschönert." Und das Areal der Plauener Spitze unmittelbar am Markt solle nach deren Abriss zur öffentlichen Grünfläche werden.

Verwiesen wird ferner auf die Pläne für die Anlage eines "Stadtgartens" zwischen Bibliothek und Krötenbachhäusern, die im Haushalt bisher für 2019 vorgesehen ist. Der Stadtrats-Beschluss könne noch in diesem Jahr gefasst werden. "Ein Vorziehen der Maßnahme wurde bereits bei der Erstellung des Maßnahmenkataloges 2016 diskutiert und ist wünschenswert", heißt es in der Antwort aus dem Rathaus. Dabei müsse man selbstverständlich immer die Finanzen im Blick behalten.

Die Verwaltung verweist auf ihre Bemühungen, dem "Ladensterben" entgegenzuwirken und neue Geschäfte anzusiedeln. Dazu zähle die Möglichkeit des kostenlosen Parkens vor den Geschäften. Einheimisches Obst und Gemüse werde freitags auf dem Marktplatz angeboten. Zudem mache sich das lokale Gremium "Aktiv für Treuen" für die Belebung der Innenstadt stark - mit Aktionen wie der "Bar für eine Nacht", dem Treuener Adventskalender oder dem Stadtpicknick.