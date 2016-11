Hundert Riesennägel für den Schlossfelsen

Auerbachs Ur-Fundament bröckelt, der Zahn der Zeit hat mächtig an dem Schiefergestein genagt. Eine Spezialfirma heftet die brüchigen Schichten nun wieder aneinander.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 30.11.2016



Auerbach. Er ist quasi der Ursprung von Auerbach: der Schlossfelsen der Stadt. Die exponierte Quarzitschiefer-Formation diente seit dem 12. Jahrhundert zahlreichen Burg- oder Schlossherren als Fundament für ihre Residenzen. Das geht auch an einem Felsen nicht spurlos vorbei, weshalb er nun saniert werden muss.

Vor allem die Winter würden dem Gestein immer zusetzen, erklärt Thomas Ebert, der Schlossfelsenverantwortliche in der Auerbacher Bauabteilung. Seit fünf Jahren schon sei deshalb vorsorglich ein Zaun mit Sicherheitsabstand um den Felsen gezogen, damit niemanden ein Brocken auf den Kopf fällt.

Nun soll der Zerfall des Schiefers, der von Natur aus dünn spaltbar und damit brüchig ist, gestoppt werden. Deshalb sind seit Anfang November die Männer der Firma Jähnig aus Dorfhain im Osterzgebirge damit beschäftigt, die Gesteinsschichten wieder miteinander zu verbinden.

"Zuerst bohren wir mit einem Durchmesser von etwa 20 Zentimetern bis zu 30, 40 Zentimeter in die Tiefe", erklärt Bauleiter Henryk Uhlemann, der sich mit Felssicherungen auskennt. Die Bohrkerne würden herausgenommen und mit einem dünneren Bohrer weitere zwei bis fünf Meter in die Tiefe gebohrt. In diese Löcher werden anschließend Stahlstäbe eingeführt, die das Gestein zusammenhalten sollen. In die Hohlräume zwischen Bohrwand und Stahlstab gießen die Jähnig-Männer zusätzlich Beton. Das Ganze findet einhundert Mal auf der zirka 400 Quadratmeter großen Felsfläche statt.

Henryk Uhlemann hat einen bildhaften Vergleich für das Sanierprinzip parat: "Stellen Sie sich eine Reihe Bücher vor, die lose auf einem Regal steht und auseinanderzufallen droht. Wenn man durch alle Bücher ein Lohr bohrt und sie mit einem Stahldraht verbindet, können sie nicht mehr aus einanderfallen", erklärt er.

Etwa zwölf Wochen reine Bauzeit plant die Firma Jähnig ein. Je nach dem, wie das Wetter mitspielt, könnte die Sanierung also Ende Januar abgeschlossen sein. 210.000 Euro nimmt die Stadt dafür in die Hand, der Stadtrat hatte es in der Oktobersitzung so entschieden.