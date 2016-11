Kinder hören dem Vorleser gebannt zu

erschienen am 19.11.2016



Der "Kinderwelt" in Ellefeld hat gestern Vormittag Bürgermeister Jörg Kerber einen Besuch abgestattet. Dort las er vor etwa 30 drei- bis sechsjährigen Kindern aus dem Buch: "Otto findet was". Gleichzeitig fand auch eine Obstpause statt. Eingebettet ist die Aktion in den gestrigen bundesweiten Vorlesetag, an dem sich in der gesamten Republik mehr als 110.000 Frauen und Männer beteiligen. Dazu zählen im Vogtland auch die Rodewischer Bürgermeisterin Kerstin Schöniger und der Landtagsabgeordnete Sören Voigt (CDU) aus Falkenstein. Die Rodewischer Bürgermeisterin machte gestern im Kinderhaus "Flohkiste" Station. Voigt besucht am Montag und Dienstag zwei Kindereinrichtungen. Zuerst liest er in der Treuener "Villa Kunterbunt" aus dem Buch "Blöde Ziege - Dumme Gans". Einen Tag später ist in der "Sigmund-Jähn-Grundschule" in Klingenthal zu Gast. Dort liest er Geschichten aus dem Buch "Wo geht der Astronaut aufs Klo?" (lh)