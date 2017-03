Königlicher Glanz für Auerbach

Das Museum zeigt ab 8. April die Sonderausstellung "Englands Kronjuwelen auf Staatsbesuch im Vogtland"

erschienen am 27.03.2017



Mit der Osterausstellung wird das Museum Auerbach zum Tower, wo die Schmückstücke des englischen Königshauses im Original zu sehen sind: Unter dem Titel"Englands Kronjuwelen auf Staatsbesuch im Vogtland" stellt Jürgen Zabel (59) vom 8. April bis zum 28. Mai über 70 Nachbildungen der britischen Kronjuwelen aus. Am Wochenende hat der Leiter des Heimatmuseums "Knochenstampfe" im Zwönitzer Ortsteil Dorfchemnitz die Ausstellung im Auerbacher Museum aufgebaut. Jens Sonntag hat mit ihm über die Sonderschau, ihren Hintergrund und die Zukunft der Imitate als Requisiten gesprochen.

Freie Presse: Herr Zabel, worauf dürfen sich die Besucher der Sonderausstellung "Englands Kronjuwelen auf Staatsbesuch im Vogtland" freuen?

Jürgen Zabel: Zu sehen sein werden mehr als 70 Duplikate der britischen Kronjuwelen, unter anderem mehrere Kronen der Queen Elisabeth II. Weitere Highlights sind verschiedene Diademe von Prinzessin Diana oder auch das Zepter von Prinz Charles. Daneben werden auch etliche Colliers und andere kleinere Schmuckstücke zu bestaunen sein.

2013 war die "Knochenstampfe" das erste Museum in Deutschland, das die Kronjuwelen-Imitate zeigte. Wie wurde die Ausstellung damals angenommen?

Die Resonanz war seinerzeit überwältigend. Wir hatten tausende Besucher aus ganz Deutschland, die Schlange standen, um die falschen Klunker begutachten zu können. Die meisten Besucher kamen aus dem Vogtland und da lag es für mich auf der Hand, die Ausstellung dort anzubieten. Die damalige Leiterin des Auerbacher Museums, Simona Jungmann, konnte sich für die Juwelen-Kopien jedoch nicht erwärmen. Ihre Nachfolgerin Regina Meier war 2016 zu Besuch in der "Knochenstampfe" und sofort Feuer und Flamme für die Nachbildungen. Das Museum Auerbach wird erst das zweite Museum in ganz Deutschland sein, dass die Duplikate der Öffentlichkeit präsentiert.

Wie haben Sie die Repliken entdeckt?

Vor einigen Jahren unternahm ich mit Bekannten einen Ausflug nach Berlin und lernte dabei zufällig Dieter Baumgartl kennen, den mittlerweile verstorbenen Schöpfer der Imitate. Wir freundeten uns an und ich lernte seinen "Juwelenschatz" kennen, den er jahrelang in seiner kleinen Wohnung in Kreuzberg hütete. Baumgartl war als Hausmeister tätig und begann Anfang der 2000er-Jahre hobbymäßig und autodidaktisch damit, nach Bildvorlagen die preußischen Insignien zu kopieren. Im Laufe der Zeit kamen unter anderem die Kronjuwelen Großbritanniens, Frankreichs, Russlands, Norwegens und Spaniens dazu.

Worin liegt die Faszination an der Juwelen-Ausstellung?

Zum einen kann man nur darüber staunen, wie nah Baumgartls Arbeiten aus geschliffenem Glas an den Originalen dran sind. Der Mann war ein Genie und dieses Urteil haben mir auch schon Juweliere bestätigt. Außerdem ist es überaus wichtig, Menschen für historische Themen wie Adelshäuser zu begeistern.

Wie werden Baumgartls Arbeiten der Öffentlichkeit in Zukunft präsentiert werden?

2018 jährt sich die Ermordung der russischen Zarenfamilie durch die Bolschewiki zum 100. Mal. Aus diesem Anlass werden wir in Dorfchemnitz die Insignien der Romanows ausstellen. Zudem dreht das ZDF nächstes Jahr eine Dokureihe über Herrscherhäuser Europas und wird dazu Baumgartls Schöpfungen als Requisiten verwenden und somit einem breiten Publikum zeigen.