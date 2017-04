Kradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

erschienen am 22.04.2017



Netzschkau. Ein 30-jähriger Mann ist mit seinem Motorrad am Freitagabend vor der Polizei in Netzschkau geflohen. Laut Polizei stellten die Beamten fest, dass an dem Motorrad ein ungültiges Kennzeichen angebracht war. Als sie das Krad anhalten und kontrollieren wollten, gab dessen Fahrer plötzlich Gas und raste in Richtung Reichenbach davon. Mit Geschwindigkeiten zum Teil über 100 km/h wurden auch Fußwege befahren und rote Ampeln ignoriert. In Reichenbach wurde der Kradfahrer schließlich durch eine zweite Streife gestellt.

Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. In seinem mitgeführten Rucksack und einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten unter anderem eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie ein zur Fahndung ausgeschriebenes Kfz-Kennzeichen. Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei Zwickau unter der Telefonnummer 03754284480 entgegen. (fp)