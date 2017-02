Kulturausgaben-Ranking: Plauen stemmt die größte Last

Eine Statistik aus dem Innenministerium belegt: Markneukirchen ist finanziell besonders stark gefordert, Auerbach gibt indes nur 1,5 Prozent des Budgets für Kultur aus.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 03.02.2017



Auerbach. Seit Jahren dreht sich im Vogtland die Diskussion um bezahlbare kulturelle Strukturen im Kreis. Doch mit der Ankündigung einer Arbeitsgruppe durch den CDU-Kreisvorsitzenden Sören Voigt kommt jetzt Bewegung in das brisante Thema. Zwar traut sich die Union vorerst nicht an die überfällige öffentliche Debatte heran, doch intern, so kündigte Voigt zum Neujahrsempfang der CDU an, packe man jetzt das heiße Eisen an und wolle Lösungsvorschläge bieten.

Vor dem Einstieg in die Diskussion lohnt ein Blick auf die Kulturausgaben der Kommunen. Sachsens Innenministerium hat sämtliche Gemeindehaushalte durchforstet und die Kulturausgaben in einer Liste für das Jahr 2014 dargestellt. Aktuellere Zahlen lagen noch nicht vor. Absolut gesehen, stemmt erwartungsgemäß Plauen mit 6,9 Millionen Euro jährlich die größte Last im Vogtlandkreis (siehe Grafik). Auf Rang 2 und 3 folgen Markneukirchen und Reichenbach mit je gut einer Million. Mit respektvollem Abstand folgen Oelsnitz, Auerbach und Falkenstein. Kleine Orte geben in aller Regel nur wenig Geld für Kultur aus.

Ein differenzierteres Bild ergibt sich, wenn die Ausgaben in Relation zur Größe der Kommunen gesetzt werden. Prozentual auf den Etat bezogen steht Markneukirchen ganz weit oben (8,9 Prozent). Auf Rang 2 liegt Plauen (5,5 Prozent), gefolgt von Oelsnitz (3,8 Prozent). Auffällig in diesem Zahlenvergleich: Von den größeren Städten der Region gibt die Stadt Auerbach mit 1,5 Prozent mit deutlichem Abstand am wenigsten für Kultur aus.

Was lässt sich aus diesen Zahlen lesen? Zunächst eine extrem ungleiche Belastung der Kommunen. Mit den Zahlen konfrontiert, atmet der Markneukirchener Bürgermeister Andreas Rubner tief durch, dann formuliert er seine Folgerung: "Wir bieten Kultur nicht nur für uns an. Unsere Kultur kommt auch anderen zugute." Musikhalle, Musikinstrumentenmuseum, Musikwettbewerb - die Kultur ist für die Kleinstadt nicht nur Lust, sondern auch Last.

Der Plauener Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer ist sich der prägenden Rolle des Oberzentrums durchaus bewusst. "Es spricht für die Stadt, dass sie in der Lage ist, einen so hohen Anteil des Haushaltes für Kultur auszugeben", erklärt Oberdorfer. Kultur sei ein wichtiger weicher Standortfaktor - für Plauen, aber auch für die Region. Theater, Festhalle, Malzhaus, Vogtlandmuseum, Erich-Ohser-Haus, Spitzenmuseum, Schaustickerei, Parktheater - Plauen ist der kulturelle Stützpfeiler des Vogtlandes, muss aber seit Verlust der Kreisfreiheit mit einer knapperen Finanzausstattung klarkommen. "Der Kreis muss seine Kulturausgaben für Einrichtungen, die der gesamten Region zugutekommen, neu ausrichten", fordert Oberdorfer und schlägt vor: Plauen zahlt weiter 630.000 Euro für den Kulturraum Vogtland, dafür sollte der Vogtlandkreis eine halbe Million zur Finanzierung des Theaters beitragen. "Ich finde, das ist ein faires Angebot!"

Reichenbach als zurzeit zweitgrößte Kommune des Vogtlandkreises gibt 3,1 Prozent des Haushaltes für Kultur aus. Das wirkt für eine Stadt, die Sitz der Vogtland Philharmonie ist, in der Musikschule, Neuberin-Museum und Kunsthalle Vogtland ansässig sind, im Vergleich zu anderen eher durchschnittlich. Das Geld aufzubringen, sei "immer eine Herausforderung", sagt Pressesprecherin Heike Keßler. Ebenso sei der Erhalt des derzeitigen kulturellen Angebotes eine große Aufgabe. Dies künftig um so mehr, da der Kreis die Stadt stärker an den Kosten fürs Neuberinhaus beteiligen wird.

"Kultur spielt eine große Rolle", beteuert Auerbachs Sprecher Hagen Hartwig. Dass die Stadt laut Innenministerium nur 1,5 Prozent ihres Budgets für Kultur ausgebe, müsse auch an der Zuordnung bestimmter Posten im Haushalt liegen. So sei die Bibliothek nicht berücksichtigt worden. Mit ihr käme die Stadt auf 2,29 Prozent Kulturausgaben.