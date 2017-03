LKW kommt von Fahrbahn ab - S293a für fast sechs Stunden gesperrt

erschienen am 18.03.2017



Lengenfeld. Der 45-jährige Fahrer eines LKW Mercedes Benz mit Anhänger ist mit seinem Fahrzeug am Samstagmorgen auf der S293a in Lengenfeld von der Fahrbahn abgekommen. Nach Polizeiangaben geriet er kurz nach dem Abzweig mit der Zugmaschine von der Fahrbahn ab und blieb dann mit dem Anhänger in der Leitplanke hängen. Es wurden mehrere Meter Leitplanke, der Asphalt der Fahrbahn, der unbefestigte Seitenstreifen sowie der Anhänger selbst erheblich beschädigt. Die Schadenssumme ist noch ungenau.

Das THW, ein Abschleppdienst sowie die Straßenmeisterei kamen zum Einsatz. Die Straße war für fast sechs Stunden voll gesperrt und ist nun leicht eingeengt und auf 50 km/h beschränkt wieder befahrbar. (fp)