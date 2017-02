Landkreis verhindert Zentrum für Schlaganfall in Rodewisch

Das Helios-Klinikum in Plauen hat eine, die Klinik für Neurologie in Rodewisch hätte sie gern: eine zertifizierte Schlaganfall-Einheit. Doch die Gespräche mit dem Haus Obergöltzsch sind in der Sackgasse gelandet.

Rodewisch. Nach einem Schlaganfall zählt für den Patienten jede Sekunde. Der Grund: Es geht in kürzester Zeit eine große Menge an Nervengewebe im Gehirn verloren. "Pro Stunde sind es 120 Millionen Nervenzellen, pro Minute 1,9 Millionen und pro Sekunde 32.000", erklärt Olaf Leschnik, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Sächsischen Krankenhaus Rodewisch. Leschniks Klinik ist auf Schlaganfälle spezialisiert; deshalb existiert seit 2003 dort eine Schlaganfall-Einheit, was im Fachjargon Stroke Unit heißt. Leschnik und seinem Oberarzt Hans-Peter Röttger, der für die Stroke Unit in Rodewisch zuständig ist, fehlt aber etwas: eine Zertifizierung der Stroke Unit, wie sie die Deutsche Schlaganfallgesellschaft vornimmt. "Das ist ein Qualitätsmerkmal, das nach außen wirkt", so Leschnik.

Die einzige Klinik im Vogtlandkreis, die aktuell über eine zertifizierte Schlaganfall-Einheit verfügt, ist die Klinik für Neurologie am Helios-Klinikum in Plauen. Auf 650 Schlaganfallpatienten jährlich ist dort die Frequenz inzwischen angestiegen. Das Problem in Rodewisch: Es fehlt das Spektrum der Inneren Medizin. Die geografisch naheliegendste Lösung: eine Zusammenarbeit mit dem kreiseigenen Klinikum Obergöltzsch.

2005 wurde deshalb das erste Mal ein Konzept für eine gemeinsame Schlaganfall-Einheit erarbeitet. Laut Olaf Leschnik wurde dieses 2010 überarbeitet und 2014 noch einmal neu aufgesetzt. Da in seiner Klinik bereits eine Stroke Unit mit vier Betten vorhanden ist, habe nahegelegen, dass die Einheit auch dort verbleibt - sprich: das notwendige Fachpersonal von Obergöltzsch hinzukommt. Möglich, dass das der Knackpunkt war. Denn passiert ist seitdem in diese Richtung gar nichts. Im Gegenteil.

2011 trat das Klinikum Obergöltzsch, dem die neurologische Abteilung fehlt, dem Schlaganfallnetzwerk Südwestsachsen bei. Das heißt: Im Akutfall holt sich das Haus den notwendigen Neurologen-Rat per Tele-Medizin aus Zwickau, Plauen oder Aue. Dorthin werden CT-Bilder übermittelt und per Webcam kann kommuniziert werden. Hintergrund ist, dass es zwischen der Krankenhausgesellschaft Sachsen, den Landesverbänden der Krankenkassen und denen der Ersatzkassen seit 2008 eine Vereinbarung gibt, die den Aufbau solcher Netzwerke fokussiert, und dies zudem mit Zuschüssen pro Fall und bei der Anschaffung der Teletechnik gefördert wird. Dabei geht es vordergründig darum, auch im ländlichen Raum die Qualität zu sichern.

Die Deutsche Schlaganfallgesellschaft empfiehlt jedoch, akute Fälle in zertifizierten Zentren wie jenem in Plauen behandeln zu lassen. Die Plauener Klinik für Neurologie dazu: "Nur eine zertifizierte Stroke Unit gewährleistet unserer Meinung nach eine umfassende und moderne Schlaganfallbehandlung." Das bedeute: das Vorhalten der entsprechenden fachlichen Qualifikation, technischer Ausstattung und die Zusammenarbeit unterschiedlicher medizinischer Fachrichtungen.

Das sagt auch Olaf Leschnik in Rodewisch, der nach wie vor auf "eine Zusammenarbeit der beiden Häuser" diesbezüglich hofft und unterstreicht: Schlaganfallpatienten würden auch nach der ersten Diagnose eine weitere, intensive Betreuung durch Neurologen benötigen. Seiner Meinung nach ist das mit der Tele-Methode nicht zu leisten.

Auf die Frage, ob es effektiv ist, Neurologen aus anderen Orten per Chat hinzuzuziehen, statt mit Fachkräften vor Ort zusammenzuarbeiten, gehen weder die Verwaltungsdirektorin im Klinikum Obergöltzsch, noch der Stellvertreter des Landrates ein. "Wir haben darin die Optimierung der Behandlung der Schlaganfallpatienten gesehen", sagt Beate Liebold. Zu weiteren Hintergründen wolle man sich nicht äußern, das seien Interna.

Leschnik verkündet unterdessen, dass seine nicht zertifizierte Stroke Unit 2016 einen Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2015 um über 20 Prozent zu verzeichnen hat. Er und sein Oberarzt Rüttger führen das auf die Qualität der Behandlung zurück.