Letzter Rest der Silotürme verschwindet

erschienen am 09.06.2017



Der Vergangenheit gehören die sechs Silotürme von Rützengrün an. In den zurückliegenden Tagen haben Abrissbagger kräftig zugelangt. Heute verschwinden die letzten über der Erde sichtbaren Reste. Anschließend wird der Bauschutt weggeräumt. "Damit sind die optisch spektakulären Arbeiten beendet", sagt Markus Möckel von der Lengenfelder Recycling und Abbruch GmbH. Die Firma hatte den Abbruch übernommen. Ab Montag wird den Fundamenten zu Leibe gerückt. Begonnen hatte der Abriss der 20 Meter hohen Türme Ende Mai. Die Bagger hatten die Turmwände Stück für Stück abgezwickt. Die Silotürme waren über die Jahre hinweg zu einer Art Wahrzeichen des Ortes geworden, über das aber niemand glücklich war. Gebaut wurden sie Anfang der 1980er-Jahre, um das Futter für den damaligen Rinderstall der LPG aufzubewahren. Beim Abriss wird mit insgesamt rund 6000 Tonnen Betonschutt gerechnet. Das entspricht in etwa 350 Lkw-Ladungen. Für den Abbruch waren rund sechs Wochen veranschlagt. "Wir liegen bei den Arbeiten im Plan", sagt Markus Möckel dazu. (lh)