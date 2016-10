Lob fÃ¼r die Eicher Spange, Tadel fÃ¼r den FachÃ¤rzte-Mangel

Lob für die Eicher Spange, Tadel für den Fachärzte-Mangel

Zu Handel, Verkehr, medizinischer Versorgung und anderem hat "Freie Presse" Bewohner der Stadt Treuen und ihrer Ortsteile befragt.

Von Bernd Appel

erschienen am 15.10.2016



Treuen. Wie lebt es sich in Treuen? Was könnte in der Trebastadt und ihren Ortsteilen besser sein? In einer großen Umfrage hat "Freie Presse" die Bewohner um ihre Einschätzung gebeten. Die nicht repräsentativen Ergebnisse lassen Aussagen zu, wo die Bürger gern etwas ändern würden. Ebenso gaben die Befragten aber auch ihr Urteil ab, was sie zu schätzen wissen und womit sie zufrieden sind. Die Teilnahme an der Umfrage erfolgte freiwillig, die Auswertung anonym. Angesprochen wurden die Themenkomplexe Medizinische Versorgung, Verkehr, Arbeitswelt, Kommunale Verwaltung und Kindereinrichtungen, Handel und Versorgung sowie Freizeit und Tourismus.

Bei der Beantwortung der Fragen konnten die Teilnehmer Noten vergeben: von 1 (sehr gut/zutreffend) bis 5 (ungenügend/überhaupt nicht zutreffend). Zudem konnten die Befragten Anregungen für Themen geben, denen sich die "Freie Presse" zuwenden sollte. Das sind einige der erkennbaren Trends:

Als größtes Manko gilt den Umfrage-Teilnehmer der Facharzt-Mangel. Fast 50 Prozent vergeben zu diesem Thema die Noten 4 und 5. Konkret vermisst werden HNO- und Augenarzt ebenso wie Orthopäde, Gynäkologe und Kinderarzt. Nur 21 Prozent glauben, dass es in erreichbarer Nähe genügend Fachärzte gibt (Note 1 und 2). Trotzdem findet die große Mehrheit die medizinische Versorgung im Stadtgebiet gut oder zumindest ausreichend. Knapp 80 Prozent halten den Weg zu ihrem Hausarzt für vertretbar.

Eher mau ist ausSicht der Befragten der Zustand der Treuener Straßen: Rund 40 Prozent vergeben dafür die Note 3, 23 Prozent bewerten ihn sogar noch schlechter. Positiv gesehen wird dagegen die Auswirkung der Ortsumgehung Eicher Spange auf die Verkehrssituation in Treuen: Fast drei Viertel der Befragten finden die Entwicklung sehr gut oder gut. Die verkehrsberuhigte Zone in der Innenstadt halten stolze 79 Prozent für sinnvoll.

Viel Lob bekommen die Schulen und Kindertagesstätten der Treba-stadt. Jeweils 60 Prozent halten ihre Qualität für sehr gut oder gut. Ähnlich positiv bewertet wird bei der Umfrage die Arbeit von Bürgermeisterin Andrea Jedzig.

Das Freizeitangebot in Treuen und Umgebung weckt bei den Teilnehmern nicht gerade Begeisterung: 39 Prozent vergeben dafür die 3, 22 Prozent finden es noch schlechter. Der Stellenwert des Tourismus wird ebenfalls eher als mittelmäßig bis miserabel eingeschätzt.