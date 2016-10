Missbrauch nach K.-o.-Tropfen oder doch nur ein Komplott?

Ein mehrfach vorbestrafter Rentner soll eine Nachbarin betäubt und sexuell genötigt haben. Nach dem ersten Verhandlungstag bleiben viele Fragen offen.

Von Bernd Appel

erschienen am 28.10.2016



Auerbach/Zwickau. Dieser Fall schien klar: Ein 67-Jähriger mit einer ganzen Latte von Vorstrafen war im Mai vom Amtsgericht Auerbach wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit sexueller Nötigung verurteilt worden: Zwei Jahre und neun Monate sollte Karl K. (Name geändert) hinter Gitter. Laut Anklage hat er seine Nachbarin Milena S. (54, Name geändert) mit einer chemischen Substanz bewusstlos gemacht und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen - Tatort Auerbach, Tatzeit Juni 2014. Der Verurteilte legte Berufung ein, deshalb gab es am Landgericht Zwickau gestern eine Neuauflage des Verfahrens. "Das Auerbacher Urteil ist für mich unbegreiflich, das war wie ein Schlag mit einem Brett", so der Angeklagte gestern. Nach dem ersten Verhandlungstag sieht die Sache nicht mehr ganz so eindeutig aus.

Der Prozess wirft ein Schlaglicht auf die eigenartige Dreiecks-Beziehung zwischen Karl K., Milena S. und deren Noch-Ehemann Matthias S. (60, Name geändert) - die Scheidung ist eingereicht. Der Angeklagte Karl kam vor einigen Jahren aus Bayern ins Vogtland, auch das mutmaßliche Opfer ist neu hier: Milena S. zog einige Monate vor der angeblichen Tat aus Tschechien zu ihrem damaligen Verlobten nach Auerbach. Man kannte sich gut, und Karl fuhr schon mal mit Milena nach Plauen oder über die Grenze nach Böhmen, wenn Matthias auf Montage war. Dieser kam dann auf die eigenartige Idee, die Treue seiner Verlobten durch den befreundeten Rentner testen zu lassen. Karl versicherte Matthias, Milena habe ihn abgewiesen. Vor Gericht sagte er indes aus, die Tschechin sei eines Abends in seiner Wohnung mit ihm intim geworden. Milena bestreitet dies, dafür schilderte sie, Karl habe sie bereits im Herbst 2013 einmal gegen ihre Willen "eingeschläfert".

Wie auch immer: Am fraglichen Tag im Juni 2014 kam Karl in Milenas Wohnung, um das Türschloss zu reparieren. Das war durch einen Zahnstocher blockiert - wie der hineinkam, ist eines der Rätsel des Falls. Matthias war vorzeitig auf Montage gefahren, nachdem ihm Milena eine Szene gemacht hatte. Karl räumt ein, dass er sich nach getaner Arbeit auf Milenas Couch setzte, um mit ihr Wein zu trinken - er hoffte auf etwas mehr. Doch die Tschechin habe ihn abgewiesen, er sei wütend gegangen. Milena gibt an, sie habe nur einen Schluck Kaffee getrunken und sei erst am nächsten Vormittag richtig wach geworden, mit schlimmen Kopfschmerzen. Danach habe sie den Slip, den sie am Abend trug, im Mülleimer in der Küche gefunden - ein anderer Slip sei ihr offenbar angezogen worden, ohne dass sie etwas mitbekam. Überall habe Unordnung geherrscht, Geld habe auch gefehlt. Aufgelöst rief sie Matthias an, der wiederum die Polizei informierte. Die Mühlen der Justiz begannen zu mahlen.

Widersprüchliche Aussagen gab es unter anderem zu Milenas Tabletten-Konsum. Laut eigener Angabe nahm sie fast nie welche, nach Aussagen der beiden Männer bekam sie oft Medikamente von Karl. Matthias erklärte, Milena sei "nur aufs Geld aus" und habe auch mit ihm darüber gesprochen, dass man von Karl "Schmerzensgeld"wegen einer Vergewaltigung holen könne. Sie sei krankhaft eifersüchtig, habe ihn ebenfalls mehrfach angezeigt. Milena, die sonst alles dolmetschen ließ, beschimpfte ihren Noch-Ehemann im Gerichtssaal in Deutsch als "Betrüger, Lügner, Simulant".

Der Prozess wird am 11. November fortgesetzt.