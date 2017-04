Möglicher Stammzellenspender für Karl gefunden

Die Suche nach einem genetischen Zwilling für den Werdaer Jungen war erfolgreich. Doch wann die Stammzellenspende stattfindet, ist noch nicht klar.

Von Lutz Hergert

erschienen am 21.04.2017



Werda. Es gibt einen Menschen, der als Stammzellenspender für Karl Müller aus Werda infrage kommt, sagt seine Mutter Vanessa. Soweit die gute Nachricht. Wann die Spende stattfinden kann, darüber konnte Daniel Wilhelm, Aktionsbetreuer von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS, am Freitag keine Auskunft geben: "Er muss sich erst mehreren Untersuchungen unterziehen." Zuerst wird durch eine einfache Blutentnahme noch einmal festgestellt, ob die Person wirklich der geeignete Spender ist. Dann folgt ein umfangreicher Test, an dessen Ende fest steht, ob die Stammzellenübertragung für den Spender und Karl gefahrlos möglich ist.

Derweil drängt die Zeit: Die drei Wochen, die die Ärzte in der Ulmer Uniklinik für das Finden eines Spenders eingeräumt haben, sind verstrichen. "Karl erhält jetzt Bluttransfusionen, weil sein Körper die Blutwerte nicht mehr stabil halten kann", sagt Vanessa Müller. Die Behandlung kann seinen Zustand eine Zeit lang stabilisieren. Doch: "Je eher die Spende stattfindet, um so besser ist es."

Familie Müller lebt seit 14. März in Ulm. Wie lange sie noch in der Stadt an der Donau sein wird, ist offen. "Die Ärzte geben keine Prognose ab, wie die Heilung nach einer Stammzellentransplantation verlaufen könnte", so Vanessa Müller.

Der elf Monate alte Junge leidet an einer seltenen Knochenstoffwechselstörung. Da sich die Knochen verdicken und das Mark verdrängen, schafft es der Körper nicht mehr, ausreichend Blut zu produzieren. An der Suche nach einem geeigneten Stammzellenspender hatten sich in den vergangenen Woche in Sachsen mehrere hundert Menschen beteiligt.