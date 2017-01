Nach Müll-Ärger: Gelbe Tonne wird Samstag geleert

erschienen am 06.01.2017



Falkenstein. Wie der Falkensteiner Bürgermeister Marco Siegemund mitteilt, soll die bisher nicht erfolgte Leerung von gelben Tonnen in Falkenstein am Samstag nachgeholt werden. Darauf habe man sich bei einem Gespräch mit dem Unternehmen Veolia verständigt. Vor allem in der Unterstadt waren viele Straßen nicht angefahren worden. Empörung ausgelöst hatte am Donnerstag die Aussage von Veolia, dass die Fahrzeuge erst zum nächsten regulären Entsorgungstermin in zwei Wochen wieder kommen würden. Diese Auskunft sei ein Fehler gewesen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Insgesamt habe man aus Witterungsgründen in 15 vogtländischen Kommunen nicht planmäßig entsorgen können, überall würde dies nachgeholt. (bap)