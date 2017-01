Rützengrün hat Rodelberg der Marke "Eigenbau"

erschienen am 20.01.2017



An eine Stufenpyramide erinnert der Rodelberg, auf dem Kira und Mia Schürer und Leni Schäfer den Winter genießen. Die Rützengrüner Bürger haben den Rodelhang am Sportplatz für die Kinder selbst gebaut. Angesichts der inzwischen mehr als einen halben Meter hohen Schneedecke war Heimatfreundin Tina Schürer (oben) vom nahegelegenen Bauernhof Gruschwitz die Idee gekommen, den Schnee zu einem Berg aufzutürmen. Gemeinsam gingen die Heimatfreunde ans Werk. Die Hauptarbeit erledigte am Mittwoch Arne Gruschwitz per Radlader: Er schob Schnee zusammen und stapelte ihn zu einer sechs Meter hohen Pyramide, die sich auf einer Grundfläche von 15 mal 6 Metern erhebt. Die Stufen, die zur Plattform führen, von der aus mit den Schlitten gestartet werden kann, waren anfangs noch etwas holprig. "Das wird schon. Wir gießen Wasser drauf, damit der Schnee fest zusammengefriert", so Arne Gruschwitz. Freigegeben wird der Rodelberg heute, 16 Uhr. Roby Wolf, der Vorsitzender des Heimatvereins, hat auch schon einen Namen für den Hügel Marke "Eigenbau": "Rü-Ro-Berg" für Rützengrüner Rodel-Berg. Einen Rodelhang hatten die Rützengrüner früher außerhalb der Ortschaft, in Richtung Schnarrtanne. Doch der wird heute nicht mehr genutzt. Nach der Eröffnung des Rodelberges feiern die Rützen-grüner heute weiter am Sportplatz: 17 Uhr veranstaltet der Heimatverein dort das Tannenbaumverbrennen. Wer einen Baum mitbringt, erhält einen Glühwein gratis. (güli)