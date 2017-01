Schneemann-Kür: Preise für alle

Vor so viel Kreativität haben die Juroren am Ende kapituliert: Beim Wettbewerb im Sächsischen Krankenhaus gab es am Ende nur Sieger.

Von Bernd Appel

erschienen am 19.01.2017



Rodewisch. Der Tag der Entscheidung war hervorragend gewählt: Ausgerechnet am gestrigen "Welttag des Schneemanns" endete der Schneemann-Wettbewerb im Sächsischen Krankenhaus Rodewisch. "Das war Zufall", erklärt Maria Rank, die in Untergöltzsch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Weit über 1000 Leute hatten sich bei Facebook an der Aktion beteiligt und per Like ("Gefällt mir"-Klick) unter den zuletzt neun Kreationen der Stationen und Abteilungen ausgewählt. In der Gunst des Publikums siegte dabei "Willy steht Kopf", die von der Forensik gestaltete Schnee-Skulptur der besonderen Art (siehe Foto). Das 2,80 Meter hohe Kunstwerk war von drei Patienten, zwei Therapeuten und einem Praktikanten geschaffen worden. Auf Platz 2 landete "Nachtschicht-Klaus", sozusagen ein "Schneemann to go", der inzwischen geschmolzen ist. Platz 3 war für das Publikum Schneefrau Manuela. Die Krankenhausleitung entschied sich allerdings dafür, alle Exemplare in einer jeweiligen Kategorie zum Sieger zu erklären. Und so ist jetzt Fritz der "fleißigste Schneemann", Dr. Snow der "freizügigste". Der Weiße Riese der "entspannteste", der kleine Zapfenwichtel "der niedlichste" und so weiter. Auf der Facebook-Seite des Sächsischen Krankenhauses sind sie alle zu bewundern. "Wir freuen uns immer noch wie die Schneekönige, welche Begeisterung diese Kunstwerke hervorgerufen haben", erklärt Maria Rank über den erstmals veranstalteten Wettbewerb, für den es Rohstoff in rauen Mengen gab.