Schule erhält ersten Preis für gute Berufsorientierung

erschienen am 08.03.2017



Auerbach. Die Seminar-Oberschule Auerbach belegt den mit 5000 Euro dotierten ersten Platz in Sachsen beim bundesweit größten Schulwettbewerb "Starke Schule". Auf Rang zwei kam die Dinter-Oberschule in Borna vor der Oberschule Leubnitz in Werdau. Die Preise wurden am Dienstag von der sächsischen Kultusministerin Brunhild Kurth in Dresden übergeben. Bundesweit hatten sich 500 Bildungsstätten beworben.

Die Seminar-Oberschule überzeugte die Jury laut Mitteilung des Kultusministeriums durch ihr umfangreiches Konzept zur Berufsorientierung und das positive, wertschätzende Schulklima. Spezielle Aktionen zur Berufsvorbereitung sind die jährlich stattfindende Berufsmesse und der Bewerbertag. Gemeinsam mit den Gewinnern aller Bundesländer hat die Schule nun die Chance auf den Bundessieg. Der wird am 18. Mai in Berlin bekannt gegeben. (lh)