Schule setzt auf Projekt-Vielfalt

Zum Tag der offenen Tür an der Trützschler-Oberschule Falkenstein haben am Samstag viele Ehemalige vorbeigeschaut.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 16.01.2017



Falkenstein. Beratungslehrerin Martina Wohlgemuth bezeichnet das zweijährige Geschichtsprojekt "Flucht und Vertreibung" als in jeder Hinsicht größtes ihres bisherigen Arbeitslebens. Zum Tag der offenen Tür an der Falkensteiner Wilhelm-Adolph-von-Trützschler-Schule stand es wieder im Licht der Öffentlichkeit: Am Samstag stellten Schüler und Lehrer Unterrichtsfächer und Kabinette, weitere Projekte, die Berufsorientierung, Deutsch als Zweitsprache und Ganztagsangebote vom Klöppeln bis zum Schulsanitätsdienst vor. Rektor Hans-Ulrich Tiepmar führte Gäste in mehreren Durchgängen von Raum zu Raum.

Martina Wohlgemuth hatte angesichts des Winterwetters nicht mit derart viel Zuspruch gerechnet. "Mir ist aufgefallen, dass immer mehr Ehemalige zum Tag der offenen Tür herkommen", sagte sie. "Das spricht natürlich auch für uns." Sophie Kircheis, Julia Schaal, Markus Löser und Tina Klemet machten 2014 ihren Abschluss. Alle vier waren am Geschichtsprojekt beteiligt, hatten Zeitzeugen interviewt, deren Erfahrungen filmisch aufbereitet, eine Wanderausstellung und zwei Broschüren mitentwickelt. "Es ist ganz toll, dass die Leute uns das alles erzählten. Vielleicht konnten wir Geschichte so besser verstehen als im Unterricht", schauten die vier Absolventen zurück. Das Mammutprojekt "Flucht und Vertreibung" in Kooperation mit dem Kreisverband Vogtland im Bund der Vertriebenen sorgt Martina Wohlgemuth zufolge nach wie vor für Gesprächsstoff. "Es hat den Kindern sehr gut getan", berichtete die Projektleiterin. "In solchen Momenten weiß ich dann, warum ich das mache." Gerne würde sie die Wanderausstellung auch außer Haus zeigen. "Wenn Interesse besteht, leihen wir das gerne aus. Es macht keinen Sinn, wenn es hier verstaubt."

Das nächste größere Vorhaben neben dem Unterricht beschäftigt sich mit dem Jubiläum "500 Jahre Reformation". Im Sommer und Herbst sind mehrere Jubiläumsveranstaltungen angedacht: Theaterstücke, Ausstellungen, Exkursionen. "Bis zur letzten Schulwoche vor den Ferien sollen alle Klassen einmal auf der Wartburg gewesen sein", erklärte Martina Wohlgemuth.

Im September werden Schüler des Ganztagsangebotes Streitschlichter in Tschechien auf Gleichaltrige treffen und ein gemeinsames Demokratie-Projekt absolvieren. Seit 2014 Europaschule, unterhält das Haus partnerschaftliche Kontakte zu einer tschechischen und polnischen Einrichtung.