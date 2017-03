Seniorenheim: Kartoffelschälen für Jung und Alt

erschienen am 24.03.2017



Kartoffelschälen macht lustig: Diesen Eindruck hat der Besuch von Lotta Krüger und Johanna Döhler (mittig und rechts im Bild) gestern im Auerbacher Seniorenheim "Abendsonne" hinterlassen. Gemeinsam mit Bewohnerin Christa Krieger (links) machten sie sich über die Erdäpfel, wahrscheinlich fürs Mittagessen in der Abendsonne her. Die beiden Rodewischer Gymnasiastinnen haben im Rahmen des Projektes "Sozial Dabei" gemeinsam mit weiteren 40 Mitschülern in verschiedenen Einrichtungen der Diakonie Auerbach Sozialluft schnuppern dürfen. Laut Lehrerin Antje Bender geht es dabei aber nicht nur um die Schulung der sozialen Kompetenzen, sondern in erster Linie auch um die Berufsorientierung. Gerade im Pflegebereich würden ja händeringend Fachkräfte gesucht, ergänzt sie. Da es am Rodewischer Gymnasium in diesem Schuljahr insgesamt fast 90 Achtklässler gibt, fand der halbe Schnuppertag in zwei Etappen statt - im November und im März. (suki)