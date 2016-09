Skater erobern alte Fabrikhalle

Auerbach hat ein Grundstück an der Beegerstraße erworben. Die Stadt verfolgt damit zwei Ziele. Profitieren soll die Jugend.

Von Lutz Hergert

erschienen am 22.09.2016



Auerbach. Für 130.000 Euro kauft die Stadt Auerbach der Kress GmbH und Co. KG das Grundstück Beeger-straße 2 ab. Dort steht ein altes Fabrikgebäude. Den Erwerb hat der Stadtrat am Montagabend einstimmig beschlossen.

Auerbach verfolgt mit dem Kauf zwei Ziele: Einmal soll im Haus ein soziokulturelles Zentrum entstehen. Man möchte dort beispielsweise jungen Leuten helfen, die die Schule oder die Lehre abgebrochen haben. Zudem soll eine Skaterhalle eingerichtet werden. Daneben werde die Erschließung des Maschinenteiches sowie das Schließen der Radweglücke zwischen Hofaupark und Ellefeld erleichtert, sagt Patrick Zschiesche, Fachbereichsleiter Bau. Sowohl den Kauf als auch das Nutzungskonzept finanziert die Stadt über zwei Förderprogramme.

Die Skateranlage könnte in der ersten Etage einziehen, die Räume in der zweiten Etage könnten Bands zum Proben nutzen. Für das dritte und vierte Geschoss gibt es noch keine Pläne. Das gesamte Gebäude befindet sich in einem relativ guten Zustand. Bereiche wie Sanitäranlagen und Fassade müssen erneuert werden, so Zschiesche. Das Grundstück ist knapp 4000, die Nutzfläche des Hauses mit Nebenräumen etwa 1000 Quadratmeter groß.

Bei einem bereits existierenden Projekt bauen junge Leute unter Anleitung Elemente für Skaterbahnen. "Das könnten sie auch an der Beegerstraße für die neue Halle machen", sagt Knut Kirsten, Fachbereichsleiter für Soziales. Ziel ist es, Jugendlichen zu helfen, die sozial benachteiligt sind. "Bei solchen Arbeiten können sie feststellen, mit welchen Materialien sie gerne hantieren. Ob mit Holz, Glas oder Metall." Darauf könnten sie in einer Lehre aufbauen. Das Fördergebiet Südliche Altstadt gilt als benachteiligtes Gebiet von Auerbach. Deswegen fließt dafür Fördergeld. "Jeder Schulabbrecher ist einer zu viel. Wir wollen Menschen in Beschäftigung bringen und so die Armut bekämpfen. Die beginnt bereits im Jugendalter", sagt Kirsten. Während Projekte für die Westliche Altstadt im Jugendzentrum "High Life" an der Eisenbahnstraße umgesetzt werden, sieht er für das Gebäude an der Beegerstraße die gleiche Möglichkeit für die Südliche Altstadt. Der Umbau des Hauses soll 2017 geplant und 2018/19 umgesetzt werden.

Den Bau des Radweges plant die Stadt laut Zschiesche für 2019/20. Ein Teil wird schon beim Bau der Göltzschbrücke an der Beegerstraße errichtet: die Unterführung für Radler. "Von dem Grundstück kommen wir besser an den Maschinenteich heran." Die Stadt möchte das Gewässer sanieren und dabei die Radpiste auf den Damm verlegen. Aus Sicht Zschiesches macht es wenig Sinn, den Weg auf einer frisch betonierten, 60 bis 70 Meter langen Piste zu verlegen, wenn der Damm sowieso saniert werden muss.

Die CDU-Stadträte Oliver Horn und Joachim Otto finden das Konzept super. Franz Hornung (SPD) sieht im Grundstück "ein Gelände für die Zukunft. Seitdem wir den Kauf vor drei Jahren abgelehnt haben, hat sich die Lage grundlegend geändert. Jetzt kann das Gebäude für die Jugend genutzt werden." Oberbürgermeister Manfred Deckert sieht darin eine gute Möglichkeit, die Jugend zu fordern: "Wenn das Konzept steht, kann man Jugendlichen Geld geben, damit sie einkaufen, was sie zum Malern brauchen und sie dann hantieren lassen."