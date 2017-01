So sah einst Auerbachs Stadtpark aus

Idyllisch lag die Anlage schon 1914 am Hang über der Göltzsch, damals noch mit Springbrunnen. Hundert Jahre später hat die Kommune das Areal neu gestaltet, im Frühling wird der Schlusspunkt unter das Millionenprojekt gesetzt.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 14.01.2017



Auerbach. Der Auerbacher Stadtpark war einst ein Stadtwald, dessen Ursprung 180 bis 200 Jahre zurückliegt. "Im Jahr 1909 hat die Stadt das Areal dann der Familie Eule abgekauft", berichtet Stadtsprecher Hagen Hartwig. Offenbar nur wenige Jahre später entstand diese Aufnahme (Bild), die die Hofanstalt Löffler & Co in Greiz in den Jahren 1914/15 als Postkarte drucken ließ.

Ein Springbrunnen, unterhalb davon zwei Treppen und was man hier nicht sieht: Zwischen dem rechten Treppenaufgang und der Ebene, wo sich die Wiese mit dem Wasserspiel befindet, war eine Grotte mit Sitzplätzen angelegt. Auch hiervon existiert im städtischen Archiv eine Postkartenansicht von 1919.

Hundert Jahre später musste die Stadt den Park neu erschließen. Hagen Hartwig: "Die wenigen Wege und Treppen waren zuletzt nur noch schwer begehbar, der Park machte einen zugewachsenen und verwilderten Eindruck." 2013 wurden die ersten Bäume gefällt, Gestrüpp entfernt. Im Frühjahr 2017 seien die letzten Asphaltier-Arbeiten geplant, dann könne die Bevölkerung den neu strukturierten Park voll nutzen, teilte Oberbürgermeister Manfred Deckert (parteilos) jetzt mit. Rund eine Million Euro hat die Kommune bis dahin investiert.

Knapp fünf Hektar ist das gesamte Areal groß. Der Park umfasst zwei Hektar. Im Tal flankieren ihn Rathaus - das vor hundert Jahren noch das kaiserliche Postamt war - und Nicolaikirche, am Berg ein neuer Spielplatz und seitlich einmal das Seniorenpflegeheim "Haus Abendsonne" der Diakonie und andererseits eine Awo-Seniorenresidenz. Der Rest ist auch heute noch Wald.

Springbrunnen und Grotte verschwanden laut Hagen Hartwig zu DDR-Zeiten, in den 50er-Jahren. Vier historische Steinkreuze, die sich einst auch in der Anlage befanden, wurden inzwischen ins Museum versetzt. Statt unkomfortabler Trampelpfade verfügt der Park nun über ein asphaltiertes Wegenetz, das allein 3100 Quadratmeter einnimmt. "Es ging darum, ihn von allen Seiten bequem zugänglich zu machen, insbesondere auch für die Bewohner der beiden Senioreneinrichtungen", erklärt Hagen Hartwig. Nebst den Wegen wurden Treppen neu angelegt, 32 Bäume neu gepflanzt und 19 neue Bänke sowie 30 Nistkästen installiert. Für die Pflege des Spielplatzes konnte die Kommune die Schüler der Parkschule im Form einer Patenschaft gewinnen.

Es lohnt sich also wieder, von hoch oben im Park einen Blick ins Göltzschtal zu werfen. Wie der Springbrunnen verschwanden auch die Pferdekutschen inzwischen. Aber das 1910 errichtete Knoll-Geschäftshaus, das zu DDR-Zeiten die "Auerbacher Spitz" hieß, residiert auch heute noch im Hintergrund - als Wohnanlage.