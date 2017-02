Stadt will Gründerzeitviertel aufpeppen

Potenzielle Hauskäufer aufgepasst: Die Kommune Auerbach überlegt, wie sie city-nahes Wohnen in den Bürgerhäusern zwischen Bahnhof- und Plauensche Straße lukrativ machen kann. Dafür plant sie auch eigenes Geld in die Hand zu nehmen.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 10.02.2017



Auerbach. Von der einst so großen Textilindustrie im Göltzschtal ist in Auerbach nicht viel übrig, es gibt aber Stadtteile, die den Prunk vergangener Tage noch erahnen lassen: das Gründerzeitviertel beispielsweise. Im Karree zwischen Bahnhof-, Willy-Brandt-, Plauensche und Friedrich-Ebert-Straße gelegen, spiegeln die Häuserzeilen an Post- oder Stauffenbergstraße wider, welch wirtschaftlichen Erfolg hiesige Unternehmer in Zeiten der Industrialisierung hatten. "Je mehr Geld vorhanden war, umso mehr Türme mussten beispielsweise aufs Dach", fasst Bauamtsleiter Patrick Zschiesche das damalige Zur-Schau-Bauen salopp zusammenfassen.

Ein solches baukulturelles Erbe ist schön anzusehen, hat aber auch seine Schattenseiten. Heute sind die kleinen Läden in den Erdgeschossen im Auerbacher Gründerzeitviertel meist leer, die Wohnungen nicht allzu begehrt. Wie also kann man Bauwilligen, die meist das Einfamilienhaus am Stadtrand oder in den Ortsteilen bevorzugen, einen Mehrfamilien-Altbau in City-Nähe schmackhaft machen? "Das geht nur übers Geld", so Zschiesche.

Die Stadt will also finanzielle Anreize schaffen und das Quartier gezielt unter dem Slogan "Urbanes Wohnen" bewerben. "Möglich sind Finanzspritzen für Hausanierer in diesem Gebiet schon jetzt über das Efre- und das Stadtumbau-Ost-Förderprogramm", erklärt der Bauamtsleiter. Patrick Zschiesche schwebt aber auch eine stadteigene Förderrichtlinie vor. "Das könnten 4000 bis 5000 Euro pro Fall sein", sagt er.

Dazu benötigt die Stadtverwaltung aber das Einverständnis des Stadtrates. Nebst den Aufgaben wie Turnhallen-, Kegelbahn und Feuerwehrhausneubau, die dieses Jahr anstehen, bleibe eigentlich kein Spielraum im Doppelhaushalt für 2017/18, weiß Zschiesche. Nichtsdestotrotz liegt bereits eine Bestandsaufnahme vor. Das nächste Ziel lautet: ein Handlungskonzept erarbeiten. Bis zum Ende des Jahres sollte dies fertig sein. "Außer Vertretern aus Stadtrat und Verwaltung können sich an diesem Prozess auch Einwohner beteiligen", betont Zschiesche und ergänzt: "Interessenten können sich bei mir im Bauamt melden."