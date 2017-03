Stadtrat lässt Anwohner der Oberen Goethestraße abblitzen

Der Beschluss ist gefasst: Die Quartierstraße wird als weitere Zufahrt für das Industriegebiet West geöffnet. Dem vorangegangen war der Auftritt wütender Bürger und eine kontroverse Debatte unter den Räten.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 29.03.2017



Auerbach/Rebesgrün. Wer am Ende den Schildbürgerstreich um die Zufahrt zum Auerbacher Industriegebiet West in Rebesgrün von der Göltzschtalumgehung zu verantworten hat, bleibt nebulös. Fakt ist, dass die kürzeste Zufahrt im Herbst gekappt, dafür eine umständlichere und teure über die Richardshöhe gebaut wurde und nun die Anwohner der Haupt- und Oberen Goethestraße dafür bluten müssen, indem ihre Quartierstraße für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen freigegeben wird. Letzteres hatte die Stadtverwaltung auf Druck der Gewerbetreibenden im Industriegebiet hin als Kompromiss vorgeschlagen, der Stadtrat folgte dem am Montag - mit zwölf Ja- und sechs Nein-Stimmen. Drei Räte enthielten sich.

"Dagegen werden wir auf alle Fälle etwas unternehmen. Was genau, wissen wir aber noch nicht", sagte gestern auf Anfrage Anwohner Hans-Jörg Hornung. Hornung konnte arbeitsbedingt bei der Stadtratsdebatte nicht anwesend sein. Etwa 20 Gleichgesinnte nutzten die Bürgersprechstunde vor der Debatte jedoch, um sich ordentlich Luft zu verschaffen. "Wieso hat die Stadt im Planfeststellungsverfahren keinen Widerspruch eingelegt?" "Was ist mit Ihrer schriftlichen Zusage aus dem Jahr 2011, Herr Deckert, dass die Obere Goethestraße geschlossen bleibt?" "Was ist mit einem gleichlautenden Gemeinderatsbeschluss, den Rebesgrün noch während seiner Zeit als selbstständige Gemeinde gefasst hatte?"

Der Wind, der Auerbachs Oberbürgermeister Deckert (parteilos) entgegen blies, war heftig. "Sie werden Verständnis haben, dass das nicht mehr gültig ist", antwortete er auf die Erinnerungen auf einst gegebene Versprechen.

Das Verständnis blieb aus, auch zum Teil bei den Stadträten. "Ich kann einer dauerhaften Öffnung der Straße nicht zustimmen", sagte Martin Treeck (FDP). Das Ansinnen der Bewohner sei höher zu bewerten. Stadtrat Frithjof Möckel (CDU) aus Rebesgrün schlug eine zeitliche Begrenzung der Straßenöffnung auf ein Jahr vor. In der Zwischenzeit solle die Stadt beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr - Lasuv - erwirken, dass die kurze Zufahrt Jüchener Straße wieder an die Umgehungsstraße angeschlossen wird. Uwe Ebert (Freie Wähler) schloss sich dem an. SPD-Mann Friedrich Fuchs echauffierte sich über die Diskussionen, schließlich habe man im Technischen Ausschuss darüber schon beraten und auch einen Beschluss gefasst. Am Ende stand Fuchs für die Mehrheit des Stadtrates, die Bürger zogen frustriert von dannen.

Die Stadt verweist bei der Zufahrtsproblematik stets auf die Zuständigkeit des Lasuv. Dort war die Kappung der Jüchener Straße damit begründet worden, dass die Knotenpunkte sonst zu dicht beieinander lägen. Wahrscheinlich ist: Dass weder Stadt, Gewerbetreibende oder Anwohner vor Jahren von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machten, als sich dieses im Planfeststellungsverfahren anbot.