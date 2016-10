Streit in Wohnung eskaliert - Zwei Personen verletzt

erschienen am 01.10.2016



Falkenstein. Bei einem Streit in einer Wohnung auf der Rosa-Luxemburg-Straße in Falkenstein sind am Freitagabend zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Laut Polizei ging ein 30-Jähriger, bei dem später ein Atemalkoholwert von 1,22 Promille festgestellt wurde, nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer auf seinen 27-jährigen Mitbewohner los und verletzte ihn. Um einen erneuten Angriff abzuwehren, griff der junge Mann ebenfalls zu einem Messer.

Während es für den 27-Jährigen nach einer ambulanten Behandlung wieder nach Hause ging, musste der 30-jährige Angreifer stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. (fp)