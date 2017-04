Tierliebe auf dem Gnadenhof

Philosoph Precht hat ein neues Buch geschrieben, ein Plädoyer für mehr Tierethik. Aber wie schaut die Tierliebe in der Praxis aus? Beispielgebend lohnt ein Blick in einen Gnadenhof im Vogtland.

Von Katharina Leuoth

erschienen am 06.04.2017



Richard David Precht hat ein neues Buch geschrieben. Das ist der Philosoph, der nicht aussieht, wie man sich Philosophen so vorstellt - relativ jung (Jahrgang 64), lässige Frisur, Jackett und Jeans; das Buch aber entspricht dem, wie man solche Bücher erahnt, ziegelsteindick mit 500 Seiten, es heißt: "Tiere denken". Darin geht es um uns, weil wir zu den Tieren gehören, selbst wenn wir uns ungern so bezeichnen. Es lohnt sich, dieses Buch über unser Verhältnis zu den anderen Tieren zu lesen, allerdings bringt Precht schon im Vorwort auf den Punkt, was heute größtes Paradox ist: Obwohl die Sensibilität im Umgang mit Tieren zunimmt (Tierschutz im Grundgesetz, Kritik an intensiver Tierhaltung wächst, veganer Lebenstrend boomt), rattert die Maschinerie der lebensfeindlichen Massentierhaltung heftiger denn je; in Westeuropa gibt es laut Precht mehr Massentierhaltung als je zuvor. Oder anders gesagt: Die Kluft zwischen dem, was wir im Umgang mit Tieren für richtig halten und was wir tatsächlich tun, war nie größer. Matthias Stark ist dafür einerseits kein Beispiel, weil er sich mehr als üblich für Tiere einsetzt und damit tut, was er für richtig hält. Andererseits steht er doch auch für viele von uns, weil er Fleisch isst und dabei nicht daran denkt, wie das dazugehörige Tier lebte. Matthias Stark sagt, er kann sich nicht auch noch darum Gedanken machen. Dazu lassen ihm seine Tiere keine Zeit. Stark hegt eine eigene Massentierhaltung, aber eine mit freundlichem Antlitz.

Matthias und Annegret Stark haben vor sieben Jahren den "Gnadenhof für Tiere" im vogtländischen Ellefeld eröffnet. Es ist eine Auffangstation für Großtiere aus der Landwirtschaft, aber auch kleine Tiere kommen dort unter. Starks haben Kredite aufgenommen, um das zu stemmen. Der Betreiberverein zählt 17 Mitglieder bei derzeit 143 Tieren. Sie finden Platz auf im Dorf gepachteten Koppeln, in labyrinthartigen Gehegen am Wohnhaus, im Wohnhaus selbst. Vor zwei Jahren wurde Stark von Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch mit der Sächsischen Tierschutzmedaille ausgezeichnet. "Das war eine Anerkennung", sagt Stark. Aber es habe auch dazu geführt, dass noch mehr Tiere bei ihm abgegeben worden seien. Die Kapazitätsgrenze sei erreicht. Denn es ist ja nicht so, als hätten Starks nichts anderes zu tun. Er ist Lehrer in der Förderschule in Auerbach. Sie ist Krankenschwester in der Psychiatrie in Rodewisch.

An seiner Schule leitet Stark die Arbeitsgemeinschaft "Tierpflege". Die Kinder und Jugendlichen helfen auf dem Gnadenhof unter anderem beim Füttern, Bürsten, Ausführen und Ausmisten. Unruhige Kinder werden in Gegenwart der Tiere ruhiger, sagt Stark, weil sie merken, dass aggressives Verhalten bei Tieren nicht ankommt. Die hauen da einfach ab. Tiere als Erzieher, das mag noch eine freundliche Nutzung sein. Philosoph Precht schreibt aber davon, wozu Menschen Tiere noch so alles nutzen: Jäger jagen sie, Forscher experimentieren mit ihnen, Zoodirektoren stellen sie zur Schau, Dompteure scheuchen sie durch die Manege, Betreiber von Massentieranlagen halten sie zum Schlachten. Und Tiere, die durchs Nutzungsraster fallen, landen wiederum bei Starks. Wie Ingo.

Ingo, der schwarze Ziegenbock, war Hauptgewinn einer Tombola. Doch Ingo entwischte. Bis die Polizei im Gnadenhof anrief: Vermisst ihr einen Ziegenbock? Nein. Polizei: Aber hier bläkt was auf dem Markt! So kamen Starks zu Ingo. Derweil meldete sich beim Ordnungsamt der Tombolasieger, der seinen Gewinn gar nicht so recht gebrauchen konnte - also blieb Ingo bei Starks. Immerhin brachte eine Spendenaktion im Internet Zuschüsse fürs Futter. Die Shetlandponys Karlo und Nelly wiederum gehörten zu einer Familie: Die Eltern wollten ihren Kindern damit eine Freude bereiten. Als die Kinder aus dem Haus waren, waren die Ponys überflüssig. Nun stehen sie auf Starks Weide. Oder Seppi, ein anders Pferd. Stark kaufte es aus Mitleid einem Pferdehändler ab, sonst wäre Seppi auf dem Teller gelandet. Es ist eines von rund 20 Pferden auf dem Gnadenhof. Sie kommen auch dorthin, weil das Veterinäramt sie den Besitzern wegen schlechter Haltung entzieht. Resi dagegen gehörte einem Bauern, dessen Schaf sich bei einer Zwillingsgeburt nur um eines der Lämmer, nicht aber um das zweite - um Resi - kümmerte. Auch der Bauer habe kein Interesse mehr daran gezeigt. Woher hingegen Kamerunschaf Sieglinde stammt, lasse sich nicht mehr sagen. Sie lebte frei an Bahngleisen in Rebesgrün. Weil das zu gefährlich wurde, landete sie bei Starks. Manchmal stehen die Eheleute vor dem Morgengrauen auf, um die Tiere zu versorgen, und abends seien sie nicht selten erst gegen 22 Uhr mit allem fertig. "Ich würde sonntags auch gern mal wieder in die Kirche gehen, aber da stehen der Papierkram und Reparaturen an." Doch wenn Seppi ruhig schnaubt, Ingo meckert und Balu, einer von Starks Hunden, angetrottet kommt, "weiß ich, dass sich das lohnt". Als Kind, erzählt Stark, durfte er keine Tiere haben. Sein Vater, damals Leiter des Falkensteiner Tierparks, sagte: Wenn du Tiere sehen willst, komm in den Tierpark. "Vielleicht ist der Gnadenhof ein bisschen Kompensation." Mehr noch aber sei er Ausgleich. "Die Tiere zu versorgen, ist eine Verantwortung, die dich zwingt, vom Schulalltag abzuschalten." Und damit von Förderplänen, Vertretungsstunden, Kinderschicksalen. Nicht zuletzt spiele wohl auch das Christsein eine Rolle, die damit verbundene Achtung vor der Kreatur. Aber er sei nicht Peta, sagt er.



Peta, die Tierrechtsorganisation, die sich gegen jegliche Nutzung von Tieren richtet. Aus dieser Sicht, meint Stark, agiere er wohl an der Grenze. "Bei uns dürfen die Tiere auch ein bisschen für ihren Unterhalt arbeiten", sagt er und schmunzelt. Denn Starks sind nebenberuflich mit einem Streichelzoo unterwegs. Sie gehen mit einigen Tieren in Schulen, Pflegeheime, in die Psychiatrie. Studien belegten, dass der Anblick von Tieren und das Berühren ihres Fells Wohlbefinden schenken könne. Man dürfe Tierliebe nicht übertreiben. "Ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn Tiere mit Pralinen verhätschelt werden oder man ihnen Klamotten anzieht." Aber ja, es sei schon richtig, Massentierhaltung gefalle ihm eigentlich genauso wenig. Dass wir Tiere so lieben, dass wir ihnen an unserer Seite durchaus ein gutes Leben ermöglichen, oder dass sich Menschen wie die Starks um sie kümmern, weil es kein anderer tut, wir aber dennoch millionenfaches Tierleid in der Massentierhaltung nicht verhindern, hängt auch damit zusammen, dass wir die Massentierhaltung nicht sehen. Sie findet im Verborgenen statt, wie Precht betont. Sie lässt uns in unserem Alltag nicht stolpern.

Am Ende seines Buches empfiehlt Precht, wie wir Haltung und Tun einander näher bringen könnten. Ein Schritt sei, nur das zu machen, was nicht gegen die eigene Intuition spricht. Für einen Tierfreund könnte das bedeuten, weniger Fleisch zu essen. Eine weitere Lösung sieht Precht in sogenanntem In-Vitro-Fleisch, das aus Muskelzellen hergestellt werden kann und an dem noch geforscht wird; die Massentierhaltung wäre damit überflüssig. Wer bei diesem Gedanken abwinke, solle sich umschauen, wie viele Lebensmittel im Supermarkt längst nicht mehr "natürlich" sind. Es gibt Tierethiker, schreibt Precht, die keinen Rigorismus fordern, sondern betonen, kleine Schritte im Tierschutz sind gut und besser als nichts, größere seien dann eben noch besser. Das, so Precht, sei wohl die erfolgsversprechendste Strategie. Im Alltag sind diese philosophischen Grenzen fließend, das zeigen die Starks. Und das darf auch Hoffnung machen. www.gnadenhof-ellefeld.de