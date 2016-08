Todesunfall weckt bei Witwe Schreckensbilder von 1997

Drei Fußgänger sind in den letzten Jahren beim Überqueren der B 169 in Auerbach gestorben. Jetzt will man handeln.

Von Heike Mann

erschienen am 26.08.2016



Auerbach. Eine Frau wird beim Überqueren der Göltzschtalstraße in Auerbach von einem Lkw erfasst und stirbt kurz darauf an ihren schweren Verletzungen. Das war vergangenen Donnerstag. Die Berichte darüber sind für eine Auerbacherin (Name liegt der Redaktion vor) "einfach furchtbar". Denn ihr Mann wurde an gleicher Stelle vor rund 19 Jahren angefahren. Er verstarb 14 Tage später. "Die aktuellen Ereignisse rufen in mir die Bilder von damals wach", sagt die Witwe.

Es war am 21. Dezember 1997. Ihr Mann hatte sie von der Arbeit abgeholt, sie wollten einkaufen gehen. Die Auerbacherin kann sich daran erinnern, dass sie am Straßenrand stehen blieb, weil sie ein Auto ziemlich schnell herankommen sah. Ihr Gatte sei bis zur Straßenmitte gelaufen, habe im Umdrehen noch gerufen "Komm!" - da war es schon passiert. Wie eine Stoffpuppe sei der Mann nach dem Aufprall durch die Luft geflogen. Hilfe kam sofort aus dem Ärztehaus. Trotzdem verstarb der 55-Jährige rund zwei Wochen nach dem schweren Unfall. "Ich wünsche mir, dass endlich an dieser Stelle etwas unternommen wird", sagt seine Witwe im Gespräch mit "Freie Presse".

Unterdessen hat die Unfallkommission des Vogtlandkreises aus dem aktuellen Ereignis eine Konsequenz gezogen: Sie wird sich "dringend" mit dem Abschnitt der B 169 zwischen Plauenscher Straße und Goethestraße in Auerbach "beschäftigen müssen", heißt es von Constanze Ast, Sachgebietsleiterin Verkehrslenkung/-sicherung im Landratsamt. Geplant sei ein Vor-Ort-Termin "mit allen beteiligten Partnern". Das sind der Landkreis, die Polizei und die Stadt Auerbach, deren Vertreter die Unfallkommission bilden. In den vergangenen Jahren sei der Abschnitt nicht Thema der Unfallkommission gewesen.

Das mag verwundern, zieht man in Betracht, dass der jüngste Unfall nicht der erste an dieser Stelle ist. Nach Recherchen der "Freien Presse" wurde dort im Dezember 2015 eine Person angefahren, wenig später verstarb auch sie an den Folgen des Unfalls. Andreas Herzog, Inhaber der Bärenapotheke an der Ecke Göltzschtal-/Goethestraße, musste schon viele Situationen beobachten, in denen es für Leute, die die Straße querten, brenzlig wurde. Deshalb hat er gemeinsam mit Ärzten, die ihre Praxen an der Göltzschtalstraße haben, bereits Unterschriftensammlungen gestartet mit der Forderung nach Überquerungshilfen für Fußgänger. Nichts habe sich getan. "Andernorts ging das doch auch zügiger und ohne groß Fragen zu stellen", blickt der Apotheker auf die Verkehrsinsel nur wenige hundert Meter weiter an der Einmündung zur Schulstraße.

Die wurde im Zuge der Bauarbeiten an der Straße im Jahr 2000 errichtet, "da dieser Standort die fußläufigen Wegebeziehungen zwischen Stadtzentrum und Gymnasium (Schulweg auch Richtung Seminarschule)/ Amtsgericht und so weiter berücksichtigt", heißt es von Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das Baulastträger für die Bundesstraße ist. "Die Entscheidung entsprach dem damaligen Wissensstand, sie ist einmütig durch Stadtverwaltung, Polizei und Baulastträger gefällt worden."

Die Stadt Auerbach will in den nächsten Wochen im Bereich das Aufkommen von Fußgängern und Autos erfassen.