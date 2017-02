Trend in Ellefeld: Junge Familien modernisieren alte Wohnhäuser

Die Gemeinde registrierte 2016 ein großes Plus beim Zuzug und trotzt damit dem Bevölkerungsrückgang. Nicht nur deswegen schaut der Bürgermeister optimistisch nach vorn.

Von Lutz Hergert

erschienen am 17.02.2017



Ellefeld. "Ich bin als Bürgermeisterkandidat angetreten, um die Selbstständigkeit zu erhalten", sagt Bürgermeister Jörg Kerber. Die Frage, wie es um Ellefeld bei dem Thema in zehn Jahren aussehen soll, stellt sich ihm nicht. Bedenken, dass ihm die Einwohner oder das Geld ausgehen, hat er keine.

2016 gab es ein dickes Plus beim Zuzug: 84 Erwachsene und 44 Kinder sorgten dafür, dass die Einwohnerzahl mit 2616 Ende vergangenen Jahres nur um vier unter der von Ende 2015 lag. Mit Erweiterung des Anbaus der Kita "Kinderwelt" und dem familiengerechten Umbau von Wohnungen in Häusern der gemeindeeigenen Wohnungsbaugesellschaft biete Ellefeld Zuzugswilligen gute Bedingungen. Zudem gibt es im Ort den Trend, dass junge Familien ältere Immobilien übernehmen und ausbauen. Kerber ist allerdings klar, dass die Gemeinde nur Menschen anlocken kann, wenn sie in der Nähe Arbeit finden. Außerdem glaubt er nicht, dass der Ort den Bevölkerungsrückgang generell aufhalten kann.

Einnahmen erzielt die Gemeinde durch die Gewerbesteuer. Finanziell ist Ellefeld laut Kerber aber auch auf Zuweisungen des Freistaates Sachsen angewiesen. 2016 flossen aus der Quelle insgesamt 78.681 Euro. Klar ist er sich auch darüber, dass mit dem Ende des Solidarpaktes II 2019 auch weniger Geld in Ellefeld ankommen wird. Zwar ist offen, wie es bei dem Thema danach weiter geht. Doch sicher scheint, dass weniger Geld von West nach Ost fließt.

In der Zusammenarbeit im Mittelzentralen Städteverbund (MZV) Göltzschtal mit Rodewisch, Auerbach und Falkenstein sieht Kerber gute Chancen, schränkt aber ein: "Gemeinsam zu arbeiten heißt nicht, dass man sich vereinen muss." Positiv erwiesen sich im MZV das gemeinsame Einzelhandelskonzept und der gemeinsame Flächennutzungsplan. Der Plan hilft den Orten, Fehlentwicklungen wie das Ausweisen zu großer Gewerbeflächen zu vermeiden, führt automatisch zur gemeinsamen Abstimmung und stärkt den MZV nach außen.

Bei Veranstaltungen profitiert Ellefeld von den Nachbarstädten, so Kerber. Deshalb wolle er keine neuen Feste aus dem Boden stampfen: "Wir wollen das Zusammenleben im Ort stärken." Dafür gebe es den 2016 gegründeten Verein "Wir für Ellefeld" sowie Veranstaltungen wie die Schlossweihnacht, bei der sich Einwohner einbringen.