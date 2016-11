Treuen: 19-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

erschienen am 21.11.2016



Treuen. Ein 19-jähriger VW-Fahrer hat sich in der Nacht zu Sonntag mehrfach polizeilichen Kontrollen in Treuen entzogen und dabei den Straßenverkehr gefährdet. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Auto in verkehrsgefährdender Weise unter anderem im Stadtzentrum von Oelsnitz, auf der A 72, in Treuen, Auerbach und Falkenstein unterwegs. Schließlich konnten die Beamten den Wagen, samt der Besatzung von insgesamt vier Jugendlichen im Alter von 17 bis 20 Jahren, auf der Plaunschen Straße in Falkenstein stoppen. Sie stellten den Führerschein des 19-Jährigen sicher, führten eine Blutentnahme durch und nahmen eine Anzeige auf. Wie sich dabei herausstellte, waren die Kennzeichen an dem VW gestohlen.

Bei der Fahrt wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen dauern an. (fp)