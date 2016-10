Treuen punktet als sehr guter Arbeitsstandort

Von 100 auf fast 2400 Jobs allein in den Gewerbegebieten: Die Einwohner der Treba-Stadt sind mit dem Arbeitsplatzangebot in ihrer Region zufrieden. Das liegt nicht nur der guten Autobahnanbindung.

Von Lutz Hergert

erschienen am 19.10.2016



Treuen. Beim Hersteller von Spezialwerkzeug Gühring KG in Treuen hat der Bau der vierten Werkhalle begonnen. Damit lässt das Unternehmen das Gebäude erweitern, das ab 2012 als erstes errichtet wurde. Nachrichten wie diese tragen dazu bei, dass die Treuener ihre Stadt als Arbeitsstandort überdurchschnittlich gut bewerten. Zwei Drittel geben dafür bei der Umfrage der "Freie Presse"-Aktion "Wie lebt es sich in Treuen" bei dem Thema die Noten "sehr gut" und "gut".

Unterlegt wird diese positive Stimmung auch von den Daten der Plauener Arbeitsagentur: Immerhin ist die Zahl der Arbeitslosen von 2001 bis September 2016 um genau 550 auf 151 gesunken. Im Gegensatz dazu steht ein wahrscheinlich vogtlandweit einmaliger Anstieg an Arbeitsplätzen, die allein in den Gewerbegebieten "Goldene Höhe" I bis IV geschaffen worden sind. Los ging es mit 105 Jobs 1996. Zum Ende vergangenen Jahres arbeiteten beiderseits der Autobahn bereits 2374 Menschen aus dem Vogtland, berichtet die Stadt Treuen. Insgesamt haben sich dort 48 Firmen angesiedelt.

"Aus Sicht der IHK Regionalkammer Plauen überzeugt die Stadt Treuen mit einer vorbildlichen Entwicklung als Gewerbe- und Industriestandort", kommentiert IHK-Geschäftsführer Michael Barth die Entwicklung. Die erforderlichen harten und weichen Standortfaktoren eines attraktiven Wirtschaftsraumes wurden in Treuen seiner Meinung nach durch eine aktive Wirtschaftsförderung seit der politischen Wende engagiert entwickelt. Der Branchenmix und die Belegung der Industrieflächen im gesamten Stadtgebiet würden das belegen. Abgerundet werde das alles durch die "erstklassige Anbindung an die A 72". Barth wundert es daher nicht, dass die Treuener den Arbeitsstandort als positiv einschätzen. Aus Sicht der Stadt Treuen sind mit dem Schaffen der Arbeitsplätze und dem daraus resultierenden Bedarf an Wohnungen und Wohneigentum alle Voraussetzungen dafür geschaffen worden, der demografisch bedingten Bevölkerungsentwicklung entgegenzuwirken.

Die Gühring KG hat im Vogtland seit 2012 knapp 250 Arbeitsplätze geschaffen. Da es auf dem Firmengelände Platz für mehrere Erweiterungen gibt, ist der Ausbau auch noch nicht beendet. Doch das Unternehmen mit Stammsitz im baden-württembergischen Albstadt ist nicht die einzige Erfolgsgeschichte. Das Bauunternehmen Goldbeck fing in Treuen fast bei Null an. Heute sind dort 700 Menschen beschäftigt. In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Zahl der Mitarbeiter des Spezialisten für den Werk- und Sporthallen- sowie Bürogebäudebau fast verdoppelt. Bei der Firma Weidplas, für die unter der Bezeichnung Weidmann 2004 der Grundstein gelegt wurde, stellen knapp 300 Menschen Kunststoffteile für Pkw her. Ein vogtländisches Eigengewächs ist der Tastaturhersteller Gett. Die Mitarbeiter bauten die ersten Tastaturen in einer Garage zusammen. Heute sind in den modernen Gebäuden 160 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Großraum Treuen läuft mit seiner Entwicklung Standorten im Auerbacher Raum wie beispielsweise Falkenstein den Rang ab. Dort hatten dem Arbeitsstandort die Teilnehmer der "Freie Presse"-Umfrage meist die Note drei gegeben. Eine Entwicklung ähnlich wie in Treuen findet nach Ansicht von IHK-Geschäftsführer Barth im Vogtland noch in Reichenbach/Heinsdorfergrund und Oelsnitz statt.